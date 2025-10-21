Bộ phim giúp Liên Bỉnh Phát làm nên lịch sử

TPO - Liên Bỉnh Phát làm nên lịch sử khi trở thành diễn viên Việt Nam đầu tiên thắng giải Kim Chung danh giá. Anh được ban giám khảo lựa chọn nhờ vai diễn xuất sắc trong bộ phim “The Outlaw Doctor”.

Bộ phim để đời Liên Bỉnh Phát

Ngày 18/10, Liên Bỉnh Phát đi vào lịch sử khi được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại phim chính kịch tại giải Kim Chung (Golden Bell Awards).

Kim Chung, tên đầy đủ là Giải Chuông vàng truyền hình Trung Hoa Dân Quốc, được tổ chức lần đầu vào năm 1965. Đây là giải thưởng truyền hình uy tín nhất của Đài Loan (Trung Quốc), nhằm tôn vinh những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực truyền hình và phát thanh. Liên Bỉnh Phát là người gốc Việt đầu tiên trở thành “Thị đế” Kim Chung trong hành trình 60 năm hình thành và phát triển của giải thưởng danh giá này.

Liên Bỉnh Phát thắng giải Kim Chung.

Anh có được vinh dự này nhờ đảm nhận vai chính trong bộ phim The Outlaw Doctor (tựa Việt: Bác sĩ tha hương), dự án hợp tác giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam, thuộc thể loại pha trộn giữa y khoa, tội phạm và xã hội.

Ban giám khảo Kim Chung nhận xét rằng trong phim, các tầng lớp cảm xúc tinh tế được Liên Bỉnh Phát thể hiện xuất sắc - từ sự trầm lặng, kiềm chế cho đến cách anh xử lý các cảnh y khoa và chuyển đổi ngôn ngữ đều gần như hoàn hảo, không để lộ bất kỳ dấu vết “diễn xuất” nào.

Theo The News Lens, trong phim Liên Bỉnh Phát vào vai Phạm Văn Ninh, bác sĩ có giấy phép hành nghề ở Việt Nam nhưng vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ, phải sang Đài Loan (Trung Quốc), trở thành lao động nhập cư bất hợp pháp.

Trong quá trình làm bác sĩ “chui”, anh có cơ hội gặp gỡ nữ bác sĩ ngoại khoa người bản địa Trịnh Uyển Bình (Trương Quân Ninh).

Hai người vô tình bị vướng vào vụ tranh chấp y tế, rồi rơi vào hiểm cảnh khi vừa trốn chạy sự truy bắt của cảnh sát, vừa đối mặt với đường dây tội phạm buôn người. Cùng nhau trải qua sóng gió giúp hai con người xa lạ trở nên thấu hiểu và gắn kết hơn. Họ nhận thấy có nhiều điểm tương đồng về triết lý sống và sự tận tâm với nghề dù khác biệt về xuất thân, quốc tịch.

The Outlaw Doctor được đánh giá là bộ phim nhân văn về số phận người nhập cư, đồng thời là bản suy tư sâu sắc về tính người và đạo đức nghề y.

Thông qua hành trình của Phạm Văn Ninh, phim đặt ra câu hỏi: "Liệu lòng tốt có cần được pháp luật công nhận mới trở nên chính đáng?" Trong thế giới nơi danh phận bị định nghĩa bởi giấy tờ, Ninh đại diện cho những con người bị gạt ra ngoài hệ thống, nhưng vẫn giữ vững niềm tin vào y đức và giá trị con người.

Bộ phim khắc họa rõ rệt sự giằng xé giữa luật pháp và lương tâm, giữa việc sống đúng quy định và sống đúng với lòng mình. Ngoài ra, The Outlaw Doctor còn phản ánh thân phận của hàng ngàn lao động nhập cư, với vô vàn những khó khăn và thiệt thòi.

Phim cũng gửi gắm thông điệp mạnh mẽ rằng con người có thể bị tước bỏ thân phận, nhưng không thể bị gạt bỏ đi sự lương thiện và khao khát hướng về lẽ phải.

Trailer The Outlaw Doctor.

Đánh giá từ khán giả

Phim phát sóng từ ngày 8/3 với thời lượng 11 tập. Phản hồi của người xem đối với The Outlaw Doctor khá tốt. Trang đánh giá IMDb chấm cho phim 7,7/10 điểm. Trong khi đó, trên Douban, tác phẩm nhận 7,5/10 điểm (21,3% cho 5 sao, 42,5% cho 4 sao và 29,4% cho 3 sao).

Đa số ý kiến cho rằng phim có chủ đề sâu sắc, cảnh quay chân thực, có sự nghiên cứu và đầu tư nghiêm túc về y khoa. Liên Bỉnh Phát không chỉ được khen ngợi về diễn xuất, mà còn cả ngoại hình.

"Phim truyền hình Đài Loan đúng là đã lên một 'đẳng cấp mới' rồi. Các cảnh phẫu thuật được tái hiện trực quan, chân thực, đề tài về lao động nhập cư được khai thác sâu sắc, diễn xuất tuyệt vời. Trong khi đó, bộ phim Nhân tâm chiếu cùng thời điểm lại mắc kẹt trong mô-típ quan hệ bác sĩ - bệnh nhân lỗi thời và những tình tiết sến súa. Phải nói rằng nam chính người Việt này thật sự điển trai".

"Thêm một tác phẩm đáng xem về quyền của lao động nước ngoài. Phạm Văn Ninh là hình tượng đầy mâu thuẫn và phức tạp lại được thể hiện hết sức hợp lý. Nhãn quan kể chuyện, nhịp phim, dựng phim, âm nhạc và chủ đề đều tuyệt vời. Tôi thậm chí thấy phim còn hay hơn tác phẩm ăn khách Hàn Quốc gần đây, Trung tâm chăm sóc chấn thương. Chủ đề phim có phần nặng nề và nhiều cảm xúc, không phù hợp cho những người thích giải trí đơn thuần".

"Tôi cảm thấy nhiều người chấm điểm thấp là vì phản ứng với các chi tiết xung đột trong kịch bản hoặc thiếu hiểu biết chuyên môn y khoa. Để 'minh oan' cho bộ phim này, tôi nghĩ trước hết cần phải có chút hiểu biết về hoàn cảnh của lao động Đông Nam Á và Nam Á tại Đài Loan (Trung Quốc), mới thấy được vấn đề cốt lõi mà phim muốn mổ xẻ. Đó là chủ đề rất nhạy cảm, gai góc và hiếm khi được thể hiện trên màn ảnh. Chính vì vậy, phim này rất dũng cảm khi dám chạm tới".

"Tôi nghĩ hiếm có phim Trung Quốc nào dám làm tới mức này. Xem phim vào buổi tối sợ dựng tóc gáy. Phim càng về sau càng hay: nhịp phim dồn dập, chủ đề mạnh mẽ...".



Liên Bỉnh Phát được khen về cả diễn xuất lẫn ngoại hình.

"Lâu lắm rồi mới thấy một bộ phim y khoa châu Á có những cảnh cận rõ ràng đến thế này. Thật sự vừa kích thích mà cũng hơi ghê ghê. Từ khi xem phim Đài Loan, tôi mới hiểu sâu hơn về cuộc sống của lao động nước ngoài. Họ thật sự rất vất vả và đáng thương. Bác sĩ người Việt, cậu bé nhỏ, ông nội và người môi giới đều diễn rất tốt. Tôi hơi bực nữ chính, cảm giác Trương Quân Ninh giờ đóng vai gì cũng giống nhau hết".

"Liên Bỉnh Phát thật đáng kinh ngạc. Kỹ năng cầm kim của anh ấy có vẻ còn giỏi hơn cả bác sĩ điều trị thông thường. Anh ấy đã được đào tạo chưa?".

Bên cạnh đó, khán giả cho rằng một số chi tiết trong phim phi logic như bác sĩ hành nghề ở Việt Nam nhưng không có tiền chữa bệnh cho mẹ hay nữ chính là bác sĩ nhưng kỹ năng y khoa kém (run tay lúc phẫu thuật, đưa nhầm thuốc)...

Ngoài ra, vì chỉ có 11 tập, một số tình tiết bị rút gọn hoặc chưa được khai thác sâu, khiến người xem không thỏa mãn.