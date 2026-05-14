Bài toán xê dịch concert

TP - Concert đang thời rực rỡ nhưng chủ yếu vẫn tập trung ở hai thành phố lớn Hà Nội và TPHCM. Bởi hai địa điểm này có những điều kiện thuận lợi để concert diễn ra tưng bừng, suôn sẻ. Thực tế thời gian qua cho thấy, những đêm nhạc lớn hút lượng khán giả khổng lồ vẫn không thể thoát ra những “cái nôi” của lĩnh vực giải trí. Nhưng concert cũng cần dịch chuyển, không nên để “nước chảy chỗ trũng”.

Bao nhiêu khán giả ở các địa phương hay kiều bào ta ở nước ngoài đang khao khát một ngày concert lớn được tổ chức ngay tại nơi họ sinh sống. Đó là khao khát chính đáng của khán giả và cũng là con đường mới giúp nhà sản xuất và nghệ sĩ mở rộng tệp khách hàng, góp phần kích thích du lịch, hàng không phát triển.

Những nghệ sĩ “đi tắt, đón đầu”

Ý tưởng “xê dịch” không mới. Những cái tên lớn của sân khấu ca nhạc đều đã làm điều này. Hà Anh Tuấn mang concert đến Đà Lạt rồi “chu du” ở nước ngoài trong những nhà hát nổi tiếng. Năm 2023, giọng ca Tháng Tư là lời nói dối của em từng đưa concert Chân trời rực rỡ đến Ninh Bình, quê gốc của anh, đồng thời lan tỏa thông điệp với người hâm mộ: Hãy yêu cội nguồn.

Anh nói: “Tôi hy vọng fan của mình cảm nhận được hạnh phúc của một người luôn yêu quê cha, đất tổ”. Hai đêm Chân trời rực rỡ hút tới 20.000 khán giả. Tại thời điểm ấy, con số này khiến người ta giật mình và đủ chứng minh, không cần tổ chức ở hai thành phố lớn, concert vẫn thành công vang dội, nếu đủ sức hấp dẫn. Khán giả Việt không ngại chi. Có những khán giả trẻ từ miền Tây về Ninh Bình để cổ vũ “thần tượng”, trong khi họ chỉ là những người trẻ vừa đi làm, thu nhập chưa cao. Bỏ hơn một tháng lương để “đu” Chân trời rực rỡ với họ không phải cái giá đắt, khi giải trí kết hợp du lịch đang là xu hướng.

Mỹ Tâm là ca sĩ Việt Nam đầu tiên thực hiện liveshow tại sân vận động với liveshow Yesterday & now (năm 2004). Chị cũng mạnh dạn đưa liveshow ra nước ngoài từ rất sớm. Năm 2018, Mỹ Tâm đưa đêm nhạc First Love tới sân vận động Jangchung, Seoul, Hàn Quốc. First Love cháy vé, vì lực lượng fan trong nước háo hức “đu” theo thần tượng, cộng với khán giả người Việt đang học tập và làm việc ở Hàn Quốc cũng ủng hộ “thần tượng” nội.

Mặc dù đưa concert tới sân vận động Jangchung là bài toán đau đầu với nghệ sĩ và ê-kíp song Mỹ Tâm không bỏ cuộc. Tại thời điểm ấy có khán giả đặt câu hỏi: Mỹ Tâm nên phát triển danh tiếng dần dần từ khu vực Đông Nam Á, chứ đột nhiên sang tận Hàn làm concert trong khi chỉ phục vụ người Việt (từ fan Việt bay sang và Việt kiều) mà chi phí tổ chức cao, hiệu quả quảng bá hình ảnh không lớn thì tại sao không chọn làm tại quê nhà? Nhưng có người đã lên tiếng thay Mỹ Tâm, bởi có thể giọng ca Họa mi tóc nâu muốn người Việt xa quê hương được sống lại không khí âm nhạc Việt Nam, nhớ về quê hương mình thì sao?

Concert Anh trai say hi bội thu tại Mỹ

Ngày 7/6 tới đây, Mỹ Tâm lại mang concert tới Mỹ với tựa đề MY TAM LIVE IN USA. Đây không phải sự “làm liều” của nghệ sĩ và ê-kíp. Bởi cách đây đôi năm, Mỹ Tâm từng thành công với concert My Soul tại Mỹ. Hà Anh Tuấn cũng thành công khi mang concert tới Mỹ. Concert Anh trai say hi tới Mỹ cũng bội thu, dù giá vé không phải dạng vừa.

Cũng có khán giả cho rằng, nghệ sĩ Việt mang concert ra nước ngoài chỉ làm giàu cho người ta. Nhưng họ không nghĩ xa hơn, mang concert Việt ra nước ngoài là một cách lan tỏa văn hóa Việt, hâm nóng tình yêu quê hương xứ sở của những người con xa quê hương. Khán giả Trang Nguyễn, Việt kiều ở Mỹ chia sẻ sự ủng hộ concert Việt ở Mỹ, ít soi xét những điểm trừ của nghệ sĩ Việt. Hà Anh Tuấn từng bày tỏ niềm tự hào khi hát nhạc Trịnh Công Sơn, Phạm Duy ở sân khấu Nhà hát Dolby (Mỹ). “Tôi thấy kiêu hãnh vì mình là người Việt Nam. Với tôi, ở đâu có khán giả Việt, ở đó là nhà”, anh nói.

Nhiều tiềm năng ở vùng đất mới

Một khán giả chuyên “đu” concert lớn phân tích, mang concert “xê dịch” tới nhiều tỉnh, thành trong cả nước hoặc “chu du” nước ngoài không dễ. Chị nói: “Điều này phụ thuộc nhiều yếu tố. Bởi không phải địa điểm nào cũng đáp ứng đủ tiêu chuẩn để mở concert. Nếu không kiếm tìm được tài trợ, chủ động bỏ tiền làm sô mà mang sô đi khắp nơi, mấy ai dám làm? Những concert cá nhân lại khác. Hà Anh Tuấn hay Mỹ Tâm đã có lượng fan chung thủy, sẵn sàng đu theo thần tượng. Hay chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi đã có lượng fan khổng lồ ở trong nước và nước ngoài, đỡ lo “ế” vé. Một concert quy tụ nhiều ca sĩ độ rủi ro cao hơn. Tổ chức concert ở Hà Nội hay TPHCM dễ kín và đạt trạng thái sold out (hết vé) hơn”.

Hà Anh Tuấn mang Chân trời rực rỡ về quê Ninh Bình

Cơ hội nào để khán giả ở nhiều tỉnh, thành khác được “đu” concert ngay tại quê hương? Vị khán giả chăm “đu” concert cho rằng: “Nếu địa phương mời gọi và tài trợ địa điểm cùng nhiều vấn đề khác thì chắc chắn nhiều concert lớn sẽ tìm về. Cũng cần thiết phải đánh thức các địa phương trong câu chuyện này”.

Thực tế cho thấy, chỉ cần nghệ sĩ có lời, nhiều địa phương sẵn sàng mở lòng. Khi Hà Anh Tuấn tổ chức concert Chân trời rực rỡ tại Ninh Bình, không chỉ chính quyền mà người dân nơi đây cũng nhiệt tình tạo điều kiện để concert diễn ra suôn sẻ. Một số người dân quanh khu vực diễn ra concert thân thiện chỉ đường miễn phí cho du khách, thậm chí mở cửa dịch vụ vệ sinh miễn phí cho khách phương xa.

Đây là thời điểm lên ngôi của những thần tượng nội. Khán giả Trang Lê cho biết, chị biết đến chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai nhờ theo dõi qua báo chí trong nước và YouTube. Từ đó trở thành “gai con”, bỏ tiền mua vé về nước ủng hộ các anh tài. Nếu concert Anh trai vượt ngàn chông gai sang Mỹ chị cũng sẽ “đu”. Mặt khác, họ thừa nhận, trong khi chương trình ca nhạc của người Việt ở hải ngoại ít đổi mới thì concert trong nước bùng nổ, thể hiện sự vượt trội về chất lượng và đầu tư. Nhiều concert trong nước chất lượng chẳng thua kém ở nước ngoài. Đây chính là thế mạnh để concert Việt vượt khỏi biên giới, nhận được sự hưởng ứng của kiều bào ta ở nước ngoài. Không chỉ Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn mà Quốc Thiên cũng đã đưa concert sang Australia.

Đạo diễn Quỳnh Lê đánh giá, concert dịch chuyển tới các thành phố khác, ngoài Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cũng rất tốt. Tuy nhiên, anh nhìn nhận: “Để làm được điều này các địa phương cần tạo điều kiện hết sức về địa điểm, các vấn đề liên quan đến tổ chức, hỗ trợ giảm kinh phí… thậm chí cần có chính sách rõ ràng để mời gọi các nhà sản xuất, tạo điều kiện phát triển văn hóa, đẩy mạnh du lịch”. Đạo diễn băn khoăn về khả năng bán vé khi đưa concert về các tỉnh, thành không phải “cái nôi” của giải trí. “Vì còn phụ thuộc vào thị hiếu, khả năng tài chính của khán giả nơi đây”, anh nói.

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Văn Cương chung nhận định. Theo ông, tổ chức concert ở đâu cũng được, miễn là nhà tổ chức bán được vé, bởi chi phí concert quá lớn nên cần giải được bài toán khán giả. Thực tế cho thấy, một số đại nhạc hội quy tụ những tên tuổi đình đám khi tổ chức ở một số tỉnh, thành lớn vẫn hút khách. Chẳng hạn concert khai mạc Carnaval Hạ Long 2026 mới đây quy tụ hàng loạt “sao” ca nhạc: Mỹ Tâm, Tùng Dương, Minh Tuyết… đã hút lượng khán giả khổng lồ. Nhà văn Dương Hướng, cha đẻ tiểu thuyết Bến không chồng đang sống ở Quảng Ninh, ghi nhận cảnh tượng dòng người tấp nập đổ về Hạ Long khiến chính ông cũng bất ngờ.

