Bức tranh hơn 31 tỷ đồng của danh họa Việt Nam

TPO - Bức tranh lụa "Lễ phục linh thiêng" của danh họa Nam Sơn xuất hiện trên sàn đấu giá ở Pháp ngày 13/5, được bán với giá hơn một triệu euro - vượt xa ước tính.

Trong phiên đấu giá Họa sĩ châu Á: Nghệ thuật hiện đại Việt Nam, hãng đấu giá Aguttes giới thiệu loạt tranh của danh họa Nam Sơn, Vũ Cao Đàm, Lê Văn Đệ. Trong số này, bức Vêtement sacré de la pagode (tạm dịch: Lễ phục linh thiêng) của danh họa Nam Sơn được bán với giá cao ngất ngưởng - hơn một triệu euro (khoảng hơn 31 tỷ đồng) sau khi đã cộng thuế phí.

Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi - cháu trai họa sĩ Nam Sơn, bức tranh lụa xuất hiện trên sàn đấu giá ở Pháp ngày 13/5, với mức giá ước tính 300.000-500.000 euro (khoảng 9-15 tỷ đồng).

Bức tranh đạt hơn một triệu euro của họa sĩ Nam Sơn.

Đây là một trong những tác phẩm quan trọng của Nam Sơn. Năm 1932, ông đang ở độ chín nhất của kỹ thuật hội họa lụa. Ánh sáng, màu sắc và sự tĩnh lặng trong tranh khiến mọi tâm hồn rung động mỗi khi ngắm nhìn. Tác phẩm có xuất xứ rõ ràng từ Bộ Thuộc địa Pháp năm 1933, sau đó nằm trong sưu tập tư nhân Pháp đến nay.

Bức tranh trầm mặc, nghiêm trang, đúng với tính cách của ông Nam Sơn. Mỗi lần thấy một tác phẩm lớn của ông ngoại xuất hiện, tôi lại thấy mừng và xúc động. Hy vọng những ai yêu mến Nam Sơn sẽ có dịp chiêm ngưỡng trực tiếp", ông Kim Khôi nói.

Nguyễn Nam Sơn (1890-1973) quê Hà Nội, là một trong những họa sĩ đầu tiên của hội họa đương đại Việt Nam. Ông cùng họa sĩ người Pháp Victor Tardieu đồng sáng lập Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Danh họa Nam Sơn còn là giáo sư phụ trách chuyên ngành Đồ họa và trang trí.

Chân dung danh họa Nam Sơn.

Việc họa sĩ Nam Sơn tham gia thành lập và giảng dạy tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương như bước ngoặt lịch sử trong giáo dục nghệ thuật trong nước. Ông khuyến khích sinh viên khám phá bản sắc dân tộc qua chất liệu truyền thống như sơn mài, lụa, các đề tài dân gian. Danh họa đã góp phần đào tạo những tên tuổi như Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Vũ Cao Đàm, Nguyễn Gia Trí.

Suốt thời gian cầm cọ, ông sáng tác khoảng 400 tác phẩm, đa dạng thể loại từ sơn dầu, lụa, thuốc nước đến mực nho, chì son, trong đó có nhiều bức nổi tiếng như Chợ Gạo bên sông Hồng, Cò trắng và cá vàng, Chân dung nhà nho, Về chợ, Thiếu nữ nông thôn.

Cũng trong phiên ngày 13/5, bức tranh vẽ người phụ nữ đan len của họa sĩ Vũ Đình Ngọc được bán với giá 107.500 euro (hơn 3 tỷ đồng) - mức cao kỷ lục trong sự nghiệp hội họa của ông. Bức vẽ hoa của Vũ Cao Đàm được bán với giá 91.500 euro (2,8 tỷ đồng).

