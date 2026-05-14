Cuộc thi làm phim cho phép sử dụng AI

TPO - Cuộc thi phim ngắn "Hiền tài hôm nay" được phát động với mong muốn kết nối di sản hiếu học của dân tộc với tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ. Đáng chú ý, cuộc thi cho phép sử dụng công nghệ AI trong quá trình làm phim, mở ra không gian thử nghiệm mới cho các nhà làm phim trẻ trong thời đại số.

Lễ phát động cuộc thi phim ngắn Hiền tài hôm nay do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức ngày 13/5.

Cuộc thi được thực hiện nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám - Trường Đại học/Quốc học đầu tiên của Việt Nam (1076-2026), nhằm tôn vinh truyền thống Quốc học và khơi dậy khát vọng, ý chí vươn lên của trí thức trẻ Việt Nam trong thời đại mới.

Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi, TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam mong muốn cuộc thi sẽ trở thành không gian đối thoại giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản ngàn năm với di sản sáng tạo của thế hệ trẻ hôm nay.

"Một bộ phim ngắn có thể chỉ vài phút nhưng lại có khả năng chạm đến trải tim của mọi người sâu sắc hơn những bài diễn thuyết dài. Chúng tôi hy vọng, từ cuộc thi này sẽ xuất hiện những tác phẩm giàu cảm xúc, tư duy điện ảnh mới mẻ, kể những câu chuyện chân thực về tri thức, về khát vọng sống, khát vọng học tập, về hành trình vươn lên phía trước của con người Việt Nam hôm qua và hôm nay", TS. Ngô Phương Lan nhận định.

Ông Bùi Duy Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - cho rằng cuộc thi không chỉ tạo sân chơi sáng tạo cho các nhà làm phim trẻ mà còn góp phần kết nối di sản với đời sống đương đại, khơi gợi cảm hứng sáng tạo từ truyền thống hiếu học và tinh thần trọng dụng nhân tài của dân tộc.

"Từ những giá trị lịch sử và văn hóa của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các bạn trẻ hôm nay có thể kể những câu chuyện mới về hiền tài bằng tư duy sáng tạo và ngôn ngữ điện ảnh của thời đại số. Hiền tài hôm nay không chỉ là tri thức và tài năng mà còn là tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội, khát vọng cống hiến và ý chí xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh", Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu.

Ông Bùi Duy Cường tin tưởng rằng với sự đồng hành của các cơ quan quản lý, các chuyên gia, nghệ sĩ và đặc biệt là sức sáng tạo của thế hệ trẻ, cuộc thi sẽ có nhiều tác phẩm chất lượng, giàu giá trị nghệ thuật và nhân văn, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học, khát vọng cống hiến và những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam trong diện mạo mới, hiện đại và đầy sức sống.

Tác phẩm dự thi có thể thuộc các thể loại phim truyện, phim tài liệu, hoạt hình hoặc kết hợp nhiều hình thức sáng tạo. Nội dung xoay quanh tinh thần học tập, vai trò của tri thức trong thời đại số, hình ảnh người thầy xưa và nay, cũng như những cá nhân tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu và sáng tạo.

Một trong những điểm đáng chú ý của cuộc thi năm nay là việc cho phép sử dụng công nghệ AI trong quá trình sáng tạo tác phẩm, với tỷ lệ tối đa dưới 20% tổng thời lượng phim, tương đương nửa phút đến 3 phút đối với phim ngắn 3-15 phút.

Quy định này được các cố vấn chương trình nhận xét là tinh thần cởi mở trước công nghệ mới, khuyến khích người trẻ khai thác AI như một công cụ hỗ trợ sáng tạo hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo giá trị nghệ thuật và dấu ấn cá nhân của tác phẩm.

Phim dự thi có thời lượng 3-15 phút, định dạng Full HD trở lên, phù hợp phổ biến trên nền tảng số và trình chiếu công cộng. Tổng giá trị giải thưởng là hơn 200 triệu đồng dành cho giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cùng nhiều giải thưởng phụ khác như Ý tưởng sáng tạo và Phim được yêu thích nhất. Những tác phẩm xuất sắc sẽ được trình chiếu tại lễ tổng kết và lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng truyền thông của ban tổ chức.