Sở Văn hóa TPHCM phản hồi vụ Miu Lê bị bắt

TPO - Liên quan vụ ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang sử dụng ma túy tại Hải Phòng, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết nghệ sĩ không chỉ chịu trách nhiệm trước pháp luật như mọi công dân mà còn phải giữ gìn hình ảnh, đạo đức, lối sống do có sức ảnh hưởng lớn tới xã hội. Sở tiếp tục siết công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động nghệ thuật và quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật trên môi trường thực lẫn không gian mạng.

Đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật

Ngày 14/5, tại cuộc họp cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phản hồi về trường hợp ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang sử dụng ma túy cùng nhóm đối tượng ở Hải Phòng.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao nhấn mạnh cơ quan chuyên môn thường xuyên tuyên truyền mọi công dân luôn đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong cuộc sống. Trong các hoạt động văn hóa, yêu cầu chấp hành pháp luật phải được đặt lên hàng đầu, mọi công dân đều phải tuân thủ quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Các hành vi vi phạm sẽ được cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định.

Liên quan đội ngũ văn nghệ sĩ, nhất là là những người có sức ảnh hưởng trong xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho rằng bên cạnh hoạt động nghề nghiệp, nghệ sĩ có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức công dân.

Các hành vi vi phạm pháp luật, nếu được xác định không chỉ ảnh hưởng uy tín cá nhân mà còn gây tác động tiêu cực đến môi trường văn hóa nghệ thuật và nhận thức xã hội. Thời gian qua, Sở phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị liên quan để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đội ngũ văn nghệ sĩ, đơn vị tổ chức biểu diễn. Mục tiêu là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm nghề nghiệp cũng như chuẩn mực ứng xử của người hoạt động nghệ thuật.

Sở yêu cầu các đơn vị nghệ thuật, doanh nghiệp tổ chức biểu diễn và đơn vị sản xuất chương trình thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về hoạt động nghệ thuật, quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật cùng các quy định pháp luật liên quan.

Đại diện Sở cũng cho biết trong thời gian qua, từ Trung ương đến địa phương ban hành nhiều văn bản nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa nghệ thuật và ứng xử văn hóa nơi công cộng của người hoạt động nghệ thuật.

Vụ Miu Lê bị bắt vì sử dụng ma túy gây ồn ào dư luận.

Tiếp tục chấn chỉnh hành vi, hoạt động có dấu hiệu vi phạm

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tăng cường công tác quản lý nhà nước, đồng thời ban hành nhiều văn bản nhằm nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, chấn chỉnh những hành vi, hoạt động lệch lạc hoặc có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động trình diễn nghệ thuật. Văn bản số 3610/SVHTT và Văn bản số 3566/SVHTT-NT liên quan việc chấn chỉnh tình trạng biểu diễn không trung thực cũng như quy định quy tắc ứng xử văn hóa của cá nhân, tổ chức khi tham gia hoạt động trên môi trường số.

“Việc chấn chỉnh tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần tuyên truyền trong việc chấp hành pháp luật và nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng hoạt động nghệ thuật”, đại diện Sở nhấn mạnh.

Cơ quan cho biết thêm công tác quản lý luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành của thành phố cùng sự hỗ trợ, đồng hành từ giới chuyên môn, các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Thời gian tới, Sở tiếp tục đẩy mạnh biện pháp tuyên truyền, vận động cùng nhiều giải pháp khác nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật trên địa bàn thành phố.

Trước đó, vụ việc ca sĩ Miu Lê bị bắt liên quan chất kích thích gây chấn động dư luận, làm dấy lên nhiều tranh luận về trách nhiệm, hình ảnh và sức ảnh hưởng của nghệ sĩ trong đời sống xã hội. Vụ việc cũng khiến nhiều dự án nghệ thuật có sự tham gia của nữ ca sĩ bị ảnh hưởng, kéo theo thiệt hại về hình ảnh lẫn thương mại cho các đơn vị sản xuất.

Theo thông tin từ Công an đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, khoảng 12h30 ngày 10/5, lực lượng chức năng kiểm tra khu vực bãi tắm Tùng Thu, phát hiện 6 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số này có ca sĩ Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật. Qua test nhanh, nữ ca sĩ được xác định dương tính với ma túy. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.