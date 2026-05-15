Sân chơi trí tuệ AIMO: Chinh phục huy chương Toán quốc tế ngay tại Việt Nam

TPO - Không chỉ là sân chơi Toán học quốc tế, tham dự Vòng chung kết AIMO 2025-2026 còn giúp học sinh rèn tư duy, bản lĩnh và mở rộng cơ hội học tập, hội nhập toàn cầu.

Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO 2025 - 2026 đang thu hút sự quan tâm lớn của học sinh và phụ huynh trên cả nước. Theo Ban tổ chức, đã có hàng nghìn thí sinh đăng ký tham gia các Vòng Sơ loại của mùa giải năm nay, cho thấy sức hút ngày càng lớn của sân chơi học thuật quốc tế này.

Không chỉ là một kỳ thi Toán bằng tiếng Anh, AIMO đang được nhìn nhận như môi trường giúp học sinh phát triển toàn diện về tư duy, bản lĩnh thi đấu và kỹ năng hội nhập quốc tế trong bối cảnh giáo dục hiện đại ngày càng coi trọng năng lực thực chất.

Rèn tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề

Một trong những lợi ích lớn nhất khi tham gia Vòng chung kết AIMO là học sinh được tiếp cận với dạng đề thi có tính tư duy cao. Đề thi không chỉ kiểm tra khả năng tính toán mà còn yêu cầu học sinh vận dụng logic để tìm phương án giải quyết vấn đề trong thời gian nhất định.

AIMO là sân chơi trí tuệ giúp học sinh phát triển tư duy logic và kỹ năng hội nhập quốc tế.

Khác với nhiều bài kiểm tra truyền thống, AIMO được thiết kế theo chuẩn Olympic quốc tế với độ khó tăng dần, giúp học sinh hình thành tư duy phản biện và khả năng suy luận độc lập. Nhờ đó, học sinh được rèn tư duy logic, khả năng phân tích, giải quyết vấn đề, nâng cao năng lực đọc hiểu Toán học bằng tiếng Anh.

Thông qua kỳ thi, học sinh học cách tư duy sâu, tiếp cận phương pháp học hiện đại, rèn năng lực học thuật quốc tế từ sớm. Đây cũng là những năng lực được xem là nền tảng trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và nghiên cứu sau này.

Tăng khả năng sử dụng tiếng Anh học thuật

Điểm đặc biệt của AIMO ở Vòng Chung kết Quốc gia là toàn bộ đề thi sử dụng tiếng Anh. Để dự thi, học sinh sẽ phải nâng cao năng lực cả môn Toán lẫn tiếng Anh. Điều này giúp học sinh không chỉ học Toán mà còn được rèn luyện khả năng tiếp cận ngôn ngữ học thuật quốc tế.

Trong bối cảnh nhiều ngành nghề tương lai như AI, khoa học dữ liệu, công nghệ bán dẫn hay kỹ thuật số đều đòi hỏi khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, việc được tiếp xúc sớm với môi trường học thuật song ngữ trở thành lợi thế đáng kể cho học sinh.

Các chuyên gia giáo dục đánh giá đây là mô hình phù hợp với xu hướng đào tạo công dân toàn cầu, bởi học sinh vừa phát triển tư duy khoa học vừa nâng cao kỹ năng ngôn ngữ trong quá trình thi đấu.

Rèn bản lĩnh thi đấu

Phụ huynh có con dự cuộc thi này cho rằng điều giá trị nhất không phải ở huy chương mà ở sự trưởng thành của con sau những đợt thi. Đó là sự chủ động học tập, tìm kiến tri thức và dày dặn kinh nghiệm thi cử.

Việc bước vào Vòng chung kết quốc gia với hàng nghìn thí sinh dự thi cũng sẽ giúp các em học cách điều chỉnh tâm lý phòng thi, phân bổ thời gian và giữ sự tập trung trong môi trường cạnh tranh cao. Đây là những kỹ năng rất quan trọng nhưng khó có thể hình thành chỉ qua việc học trên lớp.

Nhiều học sinh từng tham gia AIMO chia sẻ rằng trải nghiệm thi đấu trực tiếp giúp các em tự tin hơn khi tham gia các kỳ thi lớn, đồng thời giảm tâm lý sợ sai và áp lực thành tích. Trải nghiệm qua các kỳ thi cũng giúp học sinh nuôi dưỡng tinh thần vượt giới hạn bản thân, hình thành bản lĩnh thi đấu.

Ở góc độ giáo dục hiện đại, các chuyên gia nhận định học sinh cần được trải nghiệm thực tế nhiều hơn thay vì chỉ học lý thuyết. Những sân chơi như AIMO giúp học sinh hiểu rằng việc học không chỉ nhằm đạt điểm số mà còn để khám phá năng lực bản thân.

Mở rộng giao lưu và tăng cơ hội xét học bổng

Một lợi ích đáng chú ý khác của Vòng chung kết AIMO là tạo cơ hội để học sinh giao lưu với bạn bè có cùng đam mê Toán học từ nhiều tỉnh thành và quốc gia khác nhau.

Thông qua quá trình thi đấu, nhiều học sinh bắt đầu hình thành tinh thần học hỏi, khả năng hợp tác và góc nhìn rộng mở hơn về môi trường giáo dục quốc tế.

Theo Ban tổ chức, những thí sinh đạt kết quả cao tại Vòng Chung kết Quốc gia có cơ hội được lựa chọn tham dự Vòng Chung kết quốc tế. Những năm trước, Vòng Chung kết quốc tế được tổ chức ở các nước.

Riêng năm nay, vòng này được tổ chức tại Việt Nam, rất thuận lợi cho học sinh tham gia, không tốn kém chi phí đi lại. Đồng thời, chứng chỉ học thuật quốc tế làm điểm cộng cho các hồ sơ du học hoặc xin học bổng.

Toán học tiếp tục giữ vai trò nền tảng cho nhiều lĩnh vực. Các chuyên gia cho rằng việc học sinh tham gia các cuộc thi tư duy như AIMO không đơn thuần nhằm tìm kiếm giải thưởng mà còn góp phần xây dựng nền tảng khoa học lâu dài.

Vì vậy, việc học sinh tham gia Vòng chung kết AIMO 2025 - 2026 được xem là cơ hội để các em thử sức, khám phá năng lực cá nhân và chuẩn bị hành trang cho môi trường học tập toàn cầu.

Đến thời điểm này có khoảng 1.300 thí sinh đến từ nhiều tỉnh/thành phố trên toàn quốc xác nhận tham dự Vòng Chung kết Quốc gia diễn ra vào ngày 23-24/5 tới tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Thí sinh dự thi là những em xuất sắc vượt qua vòng loại. Những thí sinh nhận được thông báo qua hộp thư đã đăng ký với Ban tổ chức, tiếp tục xác nhận để tham dự cuộc thi.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, AIMO hiện là một trong những kỳ thi Toán học quốc tế uy tín tại khu vực, thu hút khoảng 150.000 học sinh từ hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia mỗi năm. Việt Nam chính thức tham gia từ năm 2019 và nhanh chóng khẳng định vị thế với hơn 220 huy chương quốc tế.

