Nhịp sống phương Nam

TPHCM phân luồng mới cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều tài xế bỡ ngỡ

Hữu Huy

TPO - Sáng 15/5, TPHCM bắt đầu áp dụng phương án phân luồng giao thông linh hoạt trên trục đường Cộng Hòa - cửa ngõ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất. Dù một số đoạn đã thông thoáng hơn, nhiều tài xế vẫn lúng túng do thay đổi hướng lưu thông và việc đóng các điểm giao cắt ở làn giữa.

Video: Đường Cộng Hòa trong buổi sáng đầu tiên chính thức áp dụng phân luồng linh hoạt. Thực hiện: Hữu Huy
Theo phương án mới, đoạn đường Cộng Hòa (từ Trường Chinh đến Út Tịch) được điều chỉnh tăng làn xe theo hướng vào trung tâm thành phố. Cụ thể, giờ cao điểm sáng hướng từ nút giao An Sương vào nội đô được tổ chức 4 làn xe, trong khi chiều ngược lại còn 2 làn.
Ghi nhận trong giờ cao điểm sáng 15/5, tình trạng ùn ứ trên một số đoạn đường Cộng Hòa được cải thiện so với trước đây.
Dòng xe hướng vào trung tâm di chuyển ổn định hơn, nhất là khu vực từ đường Trường Chinh vào đến cầu vượt Hoàng Hoa Thám.
Thông báo về việc phân luồng trên đường Cộng Hòa.
Tuy nhiên, tại các nút giao như Cộng Hòa - đường 18E và Cộng Hòa - đường Út Tịch (nơi kết thúc phân luồng linh hoạt) - lượng phương tiện vẫn đông đúc. Hàng trăm xe nối dài, di chuyển chậm, đặc biệt ở khu vực hai làn giữa tim đường.
Hiện hai làn giữa tim đường Cộng Hòa được thực hiện "làn đi thẳng, di chuyển liên tục". Các dải phân cách di động được kéo ra để hạn chế phương tiện cắt ngang dòng xe trong giờ cao điểm.
Sự thay đổi này khiến nhiều người chưa kịp thích nghi. Không ít tài xế lỡ đi vào hai làn giữa nhưng không thể rẽ vào các tuyến đường giao cắt như thường ngày, buộc phải đi thẳng hoặc quay đầu ở vị trí xa hơn.
Chị Huỳnh Ngọc Phương Quyên, nhân viên một công ty trên đường 18E, cho biết thường ngày chị đi từ đường Cộng Hòa rồi rẽ trái vào đường 18E để đến nơi làm việc. Tuy nhiên sáng nay, khi các điểm mở ở dải phân cách bị đóng, chị phải dừng xe hỏi lực lượng CSGT mới biết phải đi vòng. “Tôi mất thêm khoảng 10 phút mới tới công ty. Ngày đầu thay đổi nên nhiều người vẫn chưa nắm được hướng đi”, chị Quyên nói.
Tương tự, anh Lâm Minh Phát (ngụ quận Tân Bình) cho rằng việc đóng các điểm giao cắt ở làn giữa giúp dòng xe lưu thông liên tục hơn, nhưng cũng gây bất tiện cho người dân đi bộ cần sang đường trong giờ cao điểm. “Khi muốn băng qua đường, tôi phải đi xa hơn. Hai làn xe giữa chạy liên tục nên người đi bộ cũng khá khó khăn khi qua đường”, anh Phát chia sẻ.
Lực lượng chức năng túc trực, điều tiết giao thông ở khu vực các nút giao trên đường Cộng Hòa.
Theo Sở Xây dựng TPHCM, phương án đang triển khai trên đường Cộng Hòa không phải tổ chức giao thông 3 chiều như nhiều người hiểu nhầm. Tuyến đường vẫn duy trì lưu thông hai chiều, song số lượng làn xe theo từng hướng sẽ được điều chỉnh linh hoạt tùy theo mật độ phương tiện trong từng khung giờ.
Đại diện Sở Xây dựng cho biết, đường Cộng Hòa là một trong những trục giao thông cửa ngõ có lưu lượng xe rất lớn, đặc biệt liên quan khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Thực tế cho thấy vào buổi sáng, dòng xe hướng vào trung tâm thường ùn ứ kéo dài, trong khi chiều ngược lại khá thông thoáng; đến chiều tối thì tình trạng ngược lại.
Việc điều chỉnh linh hoạt số làn theo hướng có mật độ phương tiện cao được kỳ vọng sẽ khai thác hiệu quả hơn mặt đường hiện hữu, qua đó giảm áp lực kẹt xe mà không cần mở rộng hạ tầng.

Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TPHCM diễn ra chiều 14/5, ông Lê Đức Anh - Phó Trưởng Phòng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng TPHCM cho biết, Thành phố cũng sẽ nghiên cứu nhân rộng mô hình này tại các tuyến đường có tính chất giao thông tương tự.

Đặc biệt, sau 1 tháng triển khai, Sở Xây dựng sẽ phối hợp các đơn vị liên quan đánh giá hiệu quả thực tế, bổ sung giải pháp bảo đảm an toàn giao thông và hoàn thiện phương án trước khi nghiên cứu nhân rộng trên các tuyến đường tương tự tại TPHCM.

