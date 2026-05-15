TPHCM phân luồng mới cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều tài xế bỡ ngỡ

TPO - Sáng 15/5, TPHCM bắt đầu áp dụng phương án phân luồng giao thông linh hoạt trên trục đường Cộng Hòa - cửa ngõ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất. Dù một số đoạn đã thông thoáng hơn, nhiều tài xế vẫn lúng túng do thay đổi hướng lưu thông và việc đóng các điểm giao cắt ở làn giữa.
Ghi nhận trong giờ cao điểm sáng 15/5, tình trạng ùn ứ trên một số đoạn đường Cộng Hòa được cải thiện so với trước đây.
Tuy nhiên, tại các nút giao như Cộng Hòa - đường 18E và Cộng Hòa - đường Út Tịch (nơi kết thúc phân luồng linh hoạt) - lượng phương tiện vẫn đông đúc. Hàng trăm xe nối dài, di chuyển chậm, đặc biệt ở khu vực hai làn giữa tim đường.
Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TPHCM diễn ra chiều 14/5, ông Lê Đức Anh - Phó Trưởng Phòng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng TPHCM cho biết, Thành phố cũng sẽ nghiên cứu nhân rộng mô hình này tại các tuyến đường có tính chất giao thông tương tự.
Đặc biệt, sau 1 tháng triển khai, Sở Xây dựng sẽ phối hợp các đơn vị liên quan đánh giá hiệu quả thực tế, bổ sung giải pháp bảo đảm an toàn giao thông và hoàn thiện phương án trước khi nghiên cứu nhân rộng trên các tuyến đường tương tự tại TPHCM.