Người dân TPHCM đổ xô ‘săn’ sầu riêng giá siêu rẻ

TPO - Sầu riêng vỉa hè “xả hàng” toàn bộ chỉ với giá 40.000 đồng/kg. Người dân TPHCM tấp nập đến mua 2 – 3 quả về thưởng thức vì giá rẻ không tưởng.

Chiều muộn 14/5, trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (phường Bình Phú, TPHCM), hàng trăm quả sầu riêng được một tiểu thương đổ kín vỉa hè, treo bảng đồng giá 40.000 đồng/kg khiến nhiều người đi đường bất ngờ tấp xe vào mua.

Mức giá này được xem là “chạm đáy” giữa lúc thị trường sầu riêng đang bước vào giai đoạn giảm sâu. Nhiều người dân tranh thủ mua từ 2 - 3 quả để ăn hoặc biếu người thân vì cho rằng khó có thể tìm được mức giá rẻ hơn.

Chiều muộn, điểm bán sầu riêng giá siêu rẻ trên vỉa hè đường Võ Văn Kiệt tấp nập khách

Nhiều quả to tròn đều đồng giá 40.000 đồng/kg. Đây được xem là giá rẻ nhất tại TPHCM tính đến thời điểm hiện tại

Theo người bán, đây là sầu riêng Ri6 từ Đồng Tháp đưa lên TPHCM tiêu thụ. Hàng được quảng cáo “bao ăn”, cơm vàng, hạt lép và chín ngọt. Điểm bán chia thành hai khu riêng biệt, gồm loại chín ăn ngay và loại có thể để thêm 1 - 2 ngày.

Quan sát thực tế cho thấy, sầu riêng được bán "xa cạ" không phân biệt trái lớn hay nhỏ, toàn bộ đều được bán đồng giá 40.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại nhiều điểm bán ven đường khác ở TPHCM, giá sầu riêng phổ biến vẫn dao động từ 50.000 - 60.000 đồng/kg, còn mức 40.000 đồng/kg thường chỉ áp dụng với trái nhỏ hoặc hàng bị phân loại.

Người bán cho biết đây là sầu riêng Ri6 từ nhà vườn Đồng Tháp. Những hộc sầu riêng đầy ú ụ vàng ươm, hạt lép. Hàng bao ăn

Một người tiêu dùng cho biết, mức giá này thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung nên thu hút rất đông khách. Nhiều người sau khi mua ăn thử thấy ngon đã quay lại mua thêm.

Càng về tối, khu vực bán sầu riêng "siêu rẻ" càng đông đúc. Không ít người tranh thủ mua số lượng lớn vì cho rằng đây là cơ hội hiếm có để thưởng thức loại trái cây vốn được xem là “xa xỉ” với nhiều gia đình.

Do giá quá rẻ, khách hàng đều mua 2 - 3 quả về thưởng thức

Anh Huân (ngụ phường Tân Tạo), tay xách hai quả sầu riêng căng tròn sau khi chi hơn 230.000 đồng để mua. Anh cho biết, bản thân rất thích ăn sầu riêng nhưng trước đây ít mua vì giá cao. Năm nay, giá sầu riêng giảm mạnh nên anh tranh thủ mua nhiều để cả nhà cùng thưởng thức.

Theo ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, mặt bằng giá sầu riêng trên thị trường hiện nay đang bị chia thành nhiều phân khúc, chủ yếu phụ thuộc vào chất lượng và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Những lô hàng đạt yêu cầu về quy trình canh tác, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát dư lượng vẫn giữ được giá tốt. Ngược lại, lượng lớn sầu riêng bị loại khỏi chuỗi xuất khẩu hoặc thu mua trôi nổi đang được bán ra thị trường nội địa với giá thấp để giải phóng hàng tồn.

Sầu riêng giá siêu rẻ chỉ 40.000 đồng/kg đổ đống bán đầy đường TPHCM

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu vẫn là đầu ra chủ lực của sầu riêng Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nhiều thị trường nhập khẩu tăng cường các biện pháp kiểm tra chất lượng, đặc biệt với các chỉ tiêu liên quan đến dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng. Điều này khiến không ít lô hàng gặp khó trong khâu thông quan, kéo theo sức mua trong nước giảm tốc và buộc thương lái phải chuyển hướng tiêu thụ mạnh tại thị trường nội địa.

Việc nguồn cung dồn về các đô thị lớn đã tạo nên làn sóng bán sầu riêng giá rẻ chưa từng có. Dù giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận hơn với loại trái cây từng có giá cao, các chuyên gia cho rằng người mua không nên chỉ chạy theo mức giá thấp mà cần quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng sản phẩm để tránh mua phải hàng kém chất lượng.

Giá sầu riêng nhiều nơi vẫn cao, đến 70.000 đồng/kg do là hàng tuyển đạt chuẩn xuất khẩu. Nhiều nơi, sầu riêng vỉa hè vẫn có giá 50.000 - 60.000 đồng/kg

Nhiều chuyên gia trong ngành cũng nhận định thị trường sầu riêng đang bộc lộ những dấu hiệu mất cân đối cung - cầu sau giai đoạn tăng trưởng nóng. Thay vì tiếp tục mở rộng diện tích ồ ạt, ngành hàng này cần tập trung nâng chất lượng vùng trồng, chuẩn hóa quy trình sản xuất và mở rộng thêm thị trường xuất khẩu. Nếu không có giải pháp căn cơ, câu chuyện "được mùa rớt giá" có thể sẽ tiếp tục lặp lại trong thời gian tới.