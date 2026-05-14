TPHCM: Bất ngờ cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất sau khi 'phân luồng linh hoạt'

TPO - Dù đến ngày mai (15/5) phương án phân luồng mới trên đường Cộng Hòa mới chính thức áp dụng, nhưng trong giờ cao điểm sáng 14/5, các phương tiện đã bắt đầu được thí điểm lưu thông theo phương án mới. Giao thông trên trục đường này có phần thông thoáng hơn song một số điểm giao cắt và các tuyến đường lân cận vẫn rất đông đúc.

Sáng 14/5, theo ghi nhận của phóng viên, các phương tiện lưu thông trên đường Cộng Hòa (TPHCM) đã bắt đầu di chuyển theo phương án tổ chức giao thông mới, dù kế hoạch chính thức sẽ được triển khai từ ngày 15/5.

Theo phương án điều chỉnh, đoạn đường Cộng Hòa từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch sẽ được tổ chức lại giao thông theo từng khung giờ nhằm tăng năng lực lưu thông tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, hai làn sát vỉa hè hai bên được tổ chức lưu thông cố định một chiều theo từng hướng ra - vào thành phố. Trong khi đó, hai làn giữa tim đường sẽ linh hoạt thay đổi chiều lưu thông theo thời điểm trong ngày.

Chi tiết phương án phân luồng giao thông mới trên đường Cộng Hòa (TPHCM) từ ngày 15/5. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Vào giờ cao điểm sáng, đường Cộng Hòa: hướng từ đường C12 đến Út Tịch (hướng vào trung tâm thành phố) sẽ được bố trí 4 làn xe, chiều ngược lại còn 2 làn. Đến giờ cao điểm chiều, phương án đảo chiều được áp dụng theo hướng từ Út Tịch về C12 sẽ được phân luồng 4 làn để ưu tiên dòng xe ra khỏi trung tâm.

Ngoài khung giờ cao điểm, mỗi hướng lưu thông ra - vào thành phố trên đường Cộng Hòa được bố trí 3 làn xe.

Lưu lượng phương tiện trên đường Cộng Hòa trong khung giờ cao điểm sáng rất đông đúc.

Theo ghi nhận, trong buổi sáng 14/5, các phương tiện từ đường Trường Chinh vào đường Cộng Hòa đã được lưu thông 4 làn xe qua khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng về nút giao Út Tịch.

Hướng vào trung tâm TPHCM sáng 14/5 được tổ chức 4 làn đường rộng rãi.

Phương tiện lưu thông 4 làn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám (hướng vào trung tâm TPHCM).

Tại các khu vực nút giao thông, dải phân cách di động được bố trí để lực lượng chức năng có thể điều tiết, phân làn theo từng thời điểm trong ngày.

Ghi nhận thực tế cho thấy giao thông trên trục đường Cộng Hòa theo cả hai chiều vào và ra trung tâm thành phố khá thông thoáng, xe cộ di chuyển thuận lợi hơn so với trước đây. Tuy nhiên, tại một số nút giao và khu vực kết thúc phân làn, nhiều thời điểm vẫn xuất hiện tình trạng đông xe, các phương tiện di chuyển chậm.

Khu vực điều chỉnh giao thông gồm 6 làn đường, trong giờ cao điểm sáng, hướng vào trung tâm thành phố được tổ chức 4 làn; hướng ngược lại 2 làn xe.

Giao thông trên đường Cộng Hòa tương đối thông thoáng. Tuy nhiên, ở các khu vực nút giao và điểm cuối phân làn, đôi lúc xuất hiện tình trạng đông đúc cục bộ.

Một số khu vực dải phân cách trên đường đang chờ được lắp đặt.

Hướng từ trung tâm TPHCM đi nút giao An Sương, giao thông khá thông thoáng trong giờ cao điểm sáng.

Đường Hoàng Văn Thụ đông kín phương tiện trong giờ cao điểm sáng 14/5.

Lực lượng chức năng tăng cường điều tiết giao thông trong giờ cao điểm sáng.

Phương tiện xếp hàng di chuyển chậm trên đường Nguyễn Văn Trỗi hướng về trung tâm TPHCM.

Trong khi đó, các tuyến đường xung quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất như Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàn, Phan Thúc Duyện, Nguyễn Văn Trỗi,… vẫn xảy ra tình trạng đông đúc trong giờ cao điểm sáng, chưa có nhiều cải thiện so với trước đây.

Anh Lê Quốc Bảo, ngụ phường Tân Bình, cho rằng phương án phân luồng mới có thể giúp giảm áp lực giao thông trên đường Cộng Hòa trong giờ cao điểm. Tuy nhiên, theo anh, ngành chức năng cũng cần tính toán giải pháp đồng bộ cho các tuyến đường lân cận do lượng phương tiện có xu hướng dồn sang khu vực khác.