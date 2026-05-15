Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu 2 Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cụ thể, tại Quyết định số 866/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.

Ông Đỗ Anh Tuấn sinh năm 1971, quê quán tỉnh Ninh Bình. Chuyên môn, nghiệp vụ: kinh tế, xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Tân Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn và Bùi Duy Cường (bên phải).

Ông Đỗ Anh Tuấn từng giữ chức vụ: Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Bí thư Quận ủy và Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ. Từ tháng 2/2021, ông được điều động làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giai đoạn sau đó, ông đảm nhiệm các chức vụ Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và gần đây nhất là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội (từ tháng 11/2025).

Tại Quyết định số 869/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Bùi Duy Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội.

Ông Bùi Duy Cường sinh năm 1973, quê quán tỉnh Hưng Yên. Chuyên môn, nghiệp vụ: kỹ sư công trình thủy lợi.

Ông Bùi Duy Cường là cán bộ công tác lâu năm trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và nông nghiệp. Trước năm 2021, ông từng giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai và Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Từ tháng 1/2021 đến 11/2022, ông giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, sau đó được điều động làm Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn. Từ tháng 2/2026, ông giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Trước đó, sáng 11/5, HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với 100% đại biểu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội và ông Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

