Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội: Cháy nhà lúc rạng sáng, một người tử vong

Thanh Hà

TPO - Hơn 1h ngày 15/5, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà dân ở xã Quốc Oai, Hà Nội, làm một người tử vong.

chay-nha-quoc-oai-1-392.jpg
Lực lượng chữa cháy làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h40 ngày 15/5, Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ xóm 10, thôn Phượng Cách 3, xã Quốc Oai, TP Hà Nội.

Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 23, 29 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Khi lực lượng chữa cháy tiếp cận, đám cháy đã phát triển lớn, đồng thời qua trinh sát nắm tình hình, xác định bên trong ngôi nhà còn người mắc kẹt. Lúc này, chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận tìm kiếm, cứu người bị nạn; triển khai chữa cháy từ nhiều hướng tiếp giáp của công trình, ngăn chặn cháy lan sang nhà dân lân cận.

chay-nha-quoc-oai-2.jpg
Bên trong khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Đến khoảng 2h5 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình chữa cháy, cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện 1 người tử vong.

Theo cơ quan chức năng, ngôi nhà xảy ra cháy cao 2 tầng có diện tích khoảng 120m2/sàn. Khu vực xảy ra cháy tại tầng lửng có diện tích khoảng 20m2.

Thanh Hà
#Hỏa hoạn tại Hà Nội #Chữa cháy và cứu nạn #Tử vong do cháy nhà #Điều tra vụ cháy #An toàn phòng cháy chữa cháy

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe