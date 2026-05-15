Hà Nội: Cháy nhà lúc rạng sáng, một người tử vong

TPO - Hơn 1h ngày 15/5, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà dân ở xã Quốc Oai, Hà Nội, làm một người tử vong.

Lực lượng chữa cháy làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h40 ngày 15/5, Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ xóm 10, thôn Phượng Cách 3, xã Quốc Oai, TP Hà Nội.

Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 23, 29 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Khi lực lượng chữa cháy tiếp cận, đám cháy đã phát triển lớn, đồng thời qua trinh sát nắm tình hình, xác định bên trong ngôi nhà còn người mắc kẹt. Lúc này, chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận tìm kiếm, cứu người bị nạn; triển khai chữa cháy từ nhiều hướng tiếp giáp của công trình, ngăn chặn cháy lan sang nhà dân lân cận.

Bên trong khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Đến khoảng 2h5 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình chữa cháy, cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện 1 người tử vong.

Theo cơ quan chức năng, ngôi nhà xảy ra cháy cao 2 tầng có diện tích khoảng 120m2/sàn. Khu vực xảy ra cháy tại tầng lửng có diện tích khoảng 20m2.