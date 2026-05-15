Từ nữ sinh học song bằng đến quản lý nhà hàng

Tại Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, ngành Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống đã đào tạo được nhiều sinh viên giỏi nghề và thành danh khi làm việc.

Câu chuyện của sinh viên Lê Thị Hương Ly – lớp Cao đẳng liên thông ngành Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống khóa 20 là minh chứng rõ nét cho điều đó.

Trước khi trở thành sinh viên hệ Cao đẳng liên thông, Hương Ly từng là học sinh hệ song bằng, theo học lớp Trung cấp Nhà hàng Khách sạn 3 – K38 tại Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị.

Ngay từ những ngày đầu tiếp xúc với nghề, em đã bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với lĩnh vực dịch vụ và mong muốn được phát triển lâu dài trong ngành Nhà hàng – Khách sạn. Trong quá trình học tập tại trường, Hương Ly cảm nhận được đây không chỉ là nơi đào tạo nghề mà còn là môi trường giúp sinh viên phát triển toàn diện cả kỹ năng chuyên môn, tác phong nghề nghiệp và kỹ năng mềm.

Với sự tận tâm của đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm thực tế, luôn sát sao hướng dẫn sinh viên trong từng giờ học thực hành, em đã quyết định tiếp tục theo học hệ Cao đẳng liên thông ngành Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống để nâng cao trình độ chuyên môn và theo đuổi đam mê của mình.

Trong suốt quá trình học tập, Hương Ly được tham gia nhiều hoạt động thực tế, các buổi thực hành chuyên sâu và đặc biệt là các hội thi kỹ năng nghề. Bằng sự nỗ lực không ngừng cùng kỹ năng được rèn luyện bài bản, em đã xuất sắc đạt Giải Ba Hội thi Kỹ năng nghề do Thành phố Hà Nội tổ chức, đồng thời nhận được bằng khen và giấy chứng nhận cho những thành tích nổi bật của mình. Không dừng lại ở các cuộc thi, Hương Ly còn có cơ hội thực tập tại nhiều môi trường chuyên nghiệp như Nhà hàng Huế và khách sạn 5 sao Melia.

Khi thực tập, Ly luôn nhận được những lời khen ngợi từ quản lý bộ phận về tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc nghiêm túc cùng kỹ năng nghề thành thạo. Những trải nghiệm thực tế ấy đã giúp em trưởng thành hơn, tự tin hơn và tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá cho công việc tương lai.

Hương Ly tham gia kỳ thi tay nghề do Sở Lao động thương Binh và xã hội tổ chức năm 2023

Chất lượng đào tạo gắn liền thực tiễn

Bên cạnh kỹ năng chuyên môn, Hương Ly còn được đánh giá cao ở khả năng giao tiếp, xử lý tình huống, tác phong chuyên nghiệp và kỹ năng làm việc nhóm – những yếu tố vô cùng quan trọng trong ngành dịch vụ hiện đại.

Hiện nay, Hương Ly đang đảm nhiệm vị trí Trưởng ca nghiệp vụ Bàn tại một nhà hàng Âu chuyên phục vụ món Âu và rượu vang – đúng với chuyên ngành và đam mê mà em đã lựa chọn theo đuổi.

Hành trình của Hương Ly chính là minh chứng cho chất lượng đào tạo gắn liền với thực tiễn của ngành Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống tại Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị. Với môi trường học tập năng động, chú trọng thực hành, đội ngũ giảng viên tận tâm và cơ hội tiếp cận doanh nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, sinh viên hoàn toàn có thể tự tin phát triển nghề nghiệp và chạm tới thành công.