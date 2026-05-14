Tàu Kiểm ngư cấp cứu kịp thời ngư dân gặp nạn trên biển

TPO - Trong lúc khai thác hải sản tại vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia, một ngư dân không may bị dây tời lưới cào quật trúng, gãy tay trái và được tàu kiểm ngư KN-407 nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu và hỗ trợ đưa vào bờ điều trị.

Ngày 14/5, Chi đội Kiểm ngư số 4 cho biết, tàu KN-407 vừa kịp thời hỗ trợ cấp cứu một ngư dân bị tai nạn lao động khi đang đánh bắt hải sản trên biển.

Trước đó vào lúc 13h30 ngày 13/5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia, tàu KN-407 nhận được tín hiệu đề nghị hỗ trợ y tế từ tàu cá BT 99397 TS.

Thông tin ban đầu cho biết tàu cá do ông Lê Gia Huy (43 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 thuyền viên, hành nghề giã cào. Trong lúc thu lưới, dây tời lưới cào bất ngờ bị đứt, quật mạnh vào người khiến ngư dân Trần Văn Đèo (47 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) bị gãy tay trái.

Tàu KN-407 tiếp cận tàu cá có ngư dân gặp tai nạn trên biển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ chiến sĩ tàu KN-407 nhanh chóng tiếp cận tàu cá để tổ chức cứu chữa. Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng quân y trên tàu đã tiến hành thăm khám, sơ cứu, băng bó, cố định tạm thời vết thương và cấp thuốc cho ngư dân gặp nạn.

Cán bộ, nhân viên tàu KN-407 tiến hành sơ cứu, băng bó, cố định tạm thời vết thương cho ngư dân gặp nạn.

Sau khi được chăm sóc y tế, sức khỏe ngư dân Trần Văn Đèo ổn định, tỉnh táo và tiếp xúc tốt.

Đến 14h45 cùng ngày, tàu KN-407 bàn giao ngư dân Đèo cho tàu cá BT 99397 TS để đưa vào cơ sở y tế gần nhất tiếp tục điều trị.