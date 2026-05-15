Cô gái tử vong bất thường trong nhà nghỉ

Hồ Nam

TPO - Sau khi phá cánh cửa khóa chặt của căn phòng có dấu hiệu bất thường, chủ một nhà nghỉ ở tỉnh Khánh Hòa tá hỏa phát hiện thi thể một cô gái trẻ.

Ngày 15/5, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một cô gái trẻ tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Ba Ngòi.

Khoảng 18h ngày 14/5, tại nhà nghỉ K.V thuộc tổ dân phố (Trà Long 2, phường Ba Ngòi), chủ nhà nghỉ nhận thấy căn phòng do một nữ khách thuê lưu trú có dấu hiệu bất thường. Sau nhiều lần gọi cửa nhưng không nhận được phản hồi, chủ nhà nghỉ đã tiến hành phá cửa vào kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện nạn nhân đã tử vong bên trong.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Ba Ngòi đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường. Trong đêm 14/5, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa đã triển khai lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Đến khuya cùng ngày, danh tính nạn nhân vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành xác minh làm rõ. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Khánh Hòa tích cực điều tra để xác định nguyên nhân tử vong của cô gái và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồ Nam
#Cô gái #Tử vong #Bất thường #Nhà nghỉ #Khánh hoà

