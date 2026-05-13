Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai trong vụ đuối nước trên sông Mã

Viết Hà

TPO - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại trong vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên sông Mã, đoạn qua xã Bó Sinh, tỉnh Sơn La.

bs.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm được thi thể thứ hai trong vụ đuối nước trên sông Mã.

Sáng 12/5, chị T.T.H. (sinh năm 2003) và chị L.T.T. (sinh năm 1991), cùng trú tại bản Huổi Pàn, xã Bó Sinh, đi đánh bắt cá trên sông Mã. Tuy nhiên, sau nhiều ngày mưa lớn, nước sông dâng cao, chảy xiết khiến cả hai không may bị nước cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Bó Sinh đã huy động lực lượng chức năng cùng nhân dân tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Đến khoảng 12h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị L.T.T.

Đồng thời, chính quyền địa phương cũng thông báo tới các xã khu vực hạ lưu sông Mã để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Sau nhiều giờ nỗ lực xuyên đêm, đến khoảng 10h ngày 13/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị T.T.H. tại khu vực bản Mé Bon, xã Sông Mã.

Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Viết Hà
#đuối nước trên sông Mã #người dân bắt cá bị nước cuốn trôi #tìm kiếm người mất tích #tai nạn lao động ở miền núi #vụ hai người bị chìm khi bắt cá trên sông Mã

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe