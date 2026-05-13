Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai trong vụ đuối nước trên sông Mã

TPO - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại trong vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên sông Mã, đoạn qua xã Bó Sinh, tỉnh Sơn La.

Sáng 12/5, chị T.T.H. (sinh năm 2003) và chị L.T.T. (sinh năm 1991), cùng trú tại bản Huổi Pàn, xã Bó Sinh, đi đánh bắt cá trên sông Mã. Tuy nhiên, sau nhiều ngày mưa lớn, nước sông dâng cao, chảy xiết khiến cả hai không may bị nước cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Bó Sinh đã huy động lực lượng chức năng cùng nhân dân tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Đến khoảng 12h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị L.T.T.

Đồng thời, chính quyền địa phương cũng thông báo tới các xã khu vực hạ lưu sông Mã để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Sau nhiều giờ nỗ lực xuyên đêm, đến khoảng 10h ngày 13/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị T.T.H. tại khu vực bản Mé Bon, xã Sông Mã.

Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.