Hà Nội đổi khác từ những vỉa hè thông thoáng giữa lòng phố cổ

Phùng Linh Giang

TPO - Bất cứ ai từng sống ở Hà Nội đều có thể cảm nhận rõ sự thay đổi của phố phường Thủ đô trong những ngày gần đây.

Du khách nước ngoài thong thả đi bộ trên những vỉa hè thông thoáng ở Hà Nội.
Phố Tràng Tiền, vỉa hè thông thoáng hơn, thuận tiện cho người đi bộ.

Dạo quanh một số tuyến phố Hà Nội, đặc biệt khu vực trung tâm phố cổ, không khó để nhận ra nhiều thay đổi: người đi bộ di chuyển thuận tiện hơn, xe máy được sắp xếp gọn gàng, nhiều mái che lấn chiếm đã được tháo dỡ, không gian vỉa hè thông thoáng hơn trước.

Phố Lê Đại Hành không còn tình trạng bày bán hàng hóa trên vỉa hè.

Phố Phan Đình Phùng, phường Ba Đình, từ lâu được xem là một trong những tuyến phố đẹp của Hà Nội với hai hàng sấu già và nhiều công trình kiến trúc cổ. Tuy nhiên, nơi đây thường xuyên ùn tắc cục bộ do đông người đến chụp ảnh, cùng tình trạng xe hàng rong, xe hoa bán dạo chiếm dụng lòng đường, vỉa hè. Sau đợt tăng cường xử lý trật tự đô thị, tình trạng lấn chiếm để kinh doanh và dừng đỗ xe trái phép đã giảm đáng kể. Lực lượng công an phường và tự quản thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân và du khách chấp hành quy định.

Lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh.

“Người dân chúng tôi đều ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước nói chung, UBND thành phố Hà Nội nói riêng về lập lại trật tự vỉa hè. Việc sắp xếp lại không gian buôn bán đương nhiên ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các hộ dân, khiến chúng tôi gặp một số khó khăn nhất định. Nhưng chúng tôi cho rằng điều này có thể khắc phục được sau một thời gian nữa và việc lập lại trật tự vỉa hè là chủ trương tích cực nhằm xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại hơn”, bà Nguyễn Thị Loan, người dân phố Hàng Mã, chia sẻ.

Lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm đề nghị người dân tháo dỡ phần mái che lấn chiếm vỉa hè tại phố Hàng Mã.

Khu vực phố Hàng Đào, phường Hoàn Kiếm, dịp cuối tuần thường thu hút đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Chị Emily, du khách người Pháp, cho biết đây là lần thứ hai chị tới Hà Nội và cảm nhận thành phố gọn gàng, thông thoáng hơn trước.

Chị Emily, du khách người Pháp, chia sẻ cảm nhận khi trở lại Hà Nội lần thứ hai.
Vỉa hè khu vực giao giữa phố Hàng Khay và Đinh Tiên Hoàng thông thoáng hơn sau đợt ra quân xử lý lấn chiếm.

Việc lập lại trật tự vỉa hè không chỉ giúp cải thiện cảnh quan đô thị và sinh hoạt của người dân, mà còn góp phần tạo hình ảnh gọn gàng, văn minh hơn cho Hà Nội trong mắt khách tham quan trong và ngoài nước. Đó cũng là một cách để Hà Nội “níu chân” du khách. Nói như các nhà làm du lịch, là để du khách nhớ mà quay lại lần sau, lần nữa và lần nữa...

#Hà Nội #vỉa hè #đô thị #du lịch #trật tự

