Đà Nẵng tung loạt cơ chế 'chưa có tiền lệ' thúc đẩy khoa học công nghệ

TPO - Với loạt cơ chế đột phá sắp được ban hành, Đà Nẵng đang tăng tốc hiện thực hóa mục tiêu đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng, hướng tới mục tiêu top 50 thành phố thông minh toàn cầu.

Ngày 14/5, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ khen thưởng về hoạt động khoa học, công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2026.

Đà Nẵng khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ảnh: Giang Thanh

Thời gian qua, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng, Đà Nẵng đã có những bước đi mạnh mẽ trong cải cách cơ chế, chính sách nhằm thu hút nguồn lực vào các lĩnh vực này.

Hiện, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tham mưu triển khai xây dựng 18 Nghị quyết HĐND, 10 quyết định của UBND để tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong đó, có 6 nghị quyết quan trọng triển khai Nghị quyết 136/2024/QH15 và Nghị quyết 259/2025/QH15 với các chính sách về miễn thuế, thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ khởi nghiệp sáng tạo và phát triển vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo…

Đà Nẵng sẽ ban hành loạt cơ chế "chưa từng có tiền lệ" để thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng, đây là các chính sách đột phá, chưa có tiền lệ, được thiết kế đơn giản, thuận lợi, dễ tiếp cận và có nhiều phương án cho doanh nghiệp lựa chọn.

“Các chính sách tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu, khuyến khích đầu tư cho ứng dụng và chuyển giao công nghệ; thúc đẩy liên kết giữa nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu; phát triển tài sản trí tuệ; hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo…”, ông Hồng nói.

Ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, cho biết, thành phố đang đồng thời triển khai 3 đề án về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - xây dựng thành phố thông minh. Trung ương cũng giao nhiệm vụ cho Đà Nẵng lọt top 50 thành phố thông minh toàn cầu với 131 chỉ tiêu phải hoàn thành.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu mong muốn các nhà khoa học sẽ là "hạt nhân" trong hành trình biến khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng.

Bên cạnh đó, gần 20 cơ chế riêng trong lĩnh vực khoa học công nghệ sẽ được ban hành từ nay cho đến cuối tháng 5 sẽ là nền tảng để hỗ trợ, thúc đẩy các sáng kiến, giải pháp có tính ứng dụng cao, giải quyết các bài toán thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng mong muốn các nhà khoa học, chuyên gia, nhà khởi nghiệp… sẽ là hạt nhân góp phần đóng góp vào sự phát triển của thành phố bằng các nghiên cứu, thành quả lao động sáng tạo.

“Thành phố luôn đồng hành, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, hỗ trợ công nghệ để các sản phẩm, thiết kế của các nhà khoa học bùng nổ, lan tỏa không những trong nước mà có thể vươn ra quốc tế”, ông Bửu nói.