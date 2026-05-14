Tuyến buýt số 54 Long Biên - Bắc Ninh được thay mới phương tiện bằng xe điện

Xe điện được thay mới trên tuyến buýt 54.

Tuyến buýt thuộc Xí nghiệp xe buýt Yên Viên (đơn vị thành viên Transerco) vận hành. Theo đó, từ sáng 14/5 hành khách di chuyển trên tuyến 54 sẽ được di chuyển trên phương tiện là xe buýt đô thị. Xe được thiết kế hiện đại với khung, sàn thấp, thuận tiện lên xuống, tích hợp thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng nhiều tiện ích nâng cao chất lượng phục vụ.

Lãnh đạo Transerco cho biết, việc đưa xe buýt điện vào khai thác trên tuyến 54 tiếp tục khẳng định quyết tâm của đơn vị trong lộ trình chuyển đổi sang năng lượng sạch, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải công cộng, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Transerco đã đưa vào hoạt động 152 xe buýt điện cỡ trung bình và cỡ lớn trên nhiều tuyến trọng điểm. Với 23 phương tiện mới được bổ sung, tổng số xe buýt điện của Tổng công ty đã nâng lên 175 xe, tiếp tục mở rộng mạng lưới phương tiện sạch, đóng góp tích cực vào lộ trình chuyển đổi xanh của Hà Nội.

Transerco cũng chú trọng đầu tư hạ tầng depot, trạm sạc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý điều hành và chăm sóc khách hàng. Những nỗ lực này hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống vận tải công cộng hiện đại, văn minh, an toàn và thân thiện với môi trường, phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 72/2004/QĐ – UB ngày 14/5/2004. Trải qua 22 năm phát triển, hiện Transerco đang là đơn vị hàng đầu trong các lĩnh vực: dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (thương hiệu Hanoibus), quản lý bến bãi và dịch vụ điểm đỗ xe công cộng tại Thủ đô Hà Nội. Với hơn 10.000 lao động đang làm việc tại 12 đơn vị trực thuộc và 5 công ty con, cùng tinh thần “Chung sức đồng lòng”, Transerco đã và đang đổi mới mạnh mẽ, trong đó thay mới đoàn phương tiện bằng xe điện để nâng cao hiệu quả hoạt động, xanh hóa giao thông công cộng, tăng sức cạnh tranh và thực hiện tốt các nhiệm vụ Thành phố giao.

​