Thai phụ tử vong tại chỗ sau ngã xe trên đường tránh Huế

TPO - Một phụ nữ đang mang thai điều khiển xe máy chở chồng và con nhỏ lưu thông trên tuyến tránh Huế thì bất ngờ gặp nạn trong đêm. Vụ tai nạn khiến người vợ tử vong tại chỗ, chồng và con gái 3 tuổi bị thương nhẹ.

Sáng 13/5, đại diện UBND phường Kim Long (TP. Huế) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một phụ nữ đang mang thai tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h45 tối 12/5, chị L.T.M. (sinh năm 2003, trú ở xã Phú Lộc, Huế) điều khiển xe máy BKS 75K1-569.xx chở chồng là anh N.N.T. (sinh năm 1994) cùng con gái 3 tuổi lưu thông trên tuyến quốc lộ 1 nhánh tránh Huế theo hướng Huế - Quảng Trị.

Người chồng nghẹn ngào trước sự ra đi đột ngột của người vợ do gặp tai nạn﻿ giao thông trên tuyến đường tránh Huế. (Ảnh: Nhật Hoàng)

Khi đến Km17+150 đoạn qua phường Kim Long, chị L.T.M trong lúc tránh một ô tô lưu thông trên tuyến nhưng không may mất lái, ngã vào lề đường phía trong.

Vụ tai nạn khiến chị M. tử vong tại chỗ. Người chồng và con nhỏ bị xây xát, phương tiện xe máy hư hỏng sau va chạm.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an phường Kim Long phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Huế có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.