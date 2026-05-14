Cận cảnh 2 tuyến đường 10 làn xe kết nối TPHCM với sân bay Long Thành

TPO - Tuyến đường huyết mạch 25B, 25C kết nối vùng TPHCM đến sân bay Long Thành đang bước vào cao điểm đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành vào tháng 6/2026.

​

Hai dự án giao thông trọng điểm gồm nâng cấp đường 25B với 10 làn xe và xây dựng đường 25C với 8 làn xe tại TP Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm tăng cường kết nối vùng TPHCM với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Dự án nâng cấp đường 25B (đường Tôn Đức Thắng) tại Nhơn Trạch có tổng mức đầu tư gần 1.493 tỷ đồng.

Tuyến đường 25B dài hơn 9,2 km, điểm đầu giao với Quốc lộ 51 và điểm cuối tại trung tâm phường Nhơn Trạch. Theo thiết kế, tuyến được mở rộng với mặt cắt ngang hoàn chỉnh lên tới 80 m.

Dự án được khởi công cuối năm 2024, hiện các nhà thầu đang tăng tốc thi công để kịp hoàn thành và thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 6/2026.

Nhiều đoạn đường 25B đang thi công bị tài xế các xe chở công nhân tận dụng làm nơi đậu xe

Đây được xem là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối khu vực Nhơn Trạch với sân bay Long Thành và các tuyến giao thông liên vùng.

Song song đó, dự án xây dựng đường 25C cũng đang được triển khai với nhiều đoạn đầu tư khác nhau.

Trong đó, đoạn từ đường số 9 đến Hương lộ 19 có tổng vốn khoảng 1.264 tỷ đồng; đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 có vốn hơn 704 tỷ đồng và đoạn từ đường Hùng Vương đến tuyến liên cảng sân bay Long Thành có tổng vốn gần 876 tỷ đồng.

Đường 25C đi qua xã Phước An với địa hình đầm lầy.

Tuyến đường này được xác định là trục kết nối quan trọng giữa Nhơn Trạch, sân bay Long Thành và đường Vành đai 3 TPHCM.

Theo đại diện đơn vị thi công dự án 25C, hiện nay nguồn vật liệu cung cấp cho dự án vẫn đảm bảo. Đơn vị huy động tối đa lực lượng, máy móc để triển khai nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo thời gian hoàn thành và đúng tiến độ.

Ngày 14/5, đại diện Trung tâm phát triển Quỹ đất TP Đồng Nai thông tin, công tác thu hồi, bàn giao mặt bằng của 2 dự án 25C và 25B đã hoàn tất để phục vụ thi công, triển khai xây dựng.