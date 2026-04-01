TPHCM Khởi tố 2 người đánh nhau giữa đường sau va chạm giao thông

TPO - Sau va chạm giao thông, thay vì bình tĩnh xử lý theo quy định, hai người đàn ông đã lao vào xô xát giữa đường, gây náo loạn khu vực và ùn tắc giao thông, khiến người dân bức xúc.

Ngày 1/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nhan Dưỡng (68 tuổi, ngụ phường Thông Tây Hội) và Ngô Trường Lâm (35 tuổi, ngụ phường Hạnh Thông) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Công an dựng lại hiện trường vụ việc.

Theo điều tra, chiều 28/3, Lâm điều khiển xe máy lưu thông trên đường Tân Kỳ Tân Quý. Khi đến gần giao lộ với đường Lê Trọng Tấn, Lâm bấm còi xin vượt một xe máy do ông Dưỡng điều khiển đang chạy chậm sát lề.

Sau khi vượt lên, giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, chửi bới và đe dọa lẫn nhau.

Khi đến khu vực giao lộ Trường Chinh – Tân Sơn Nhì (phường Tân Sơn Nhì), ông Dưỡng điều khiển xe áp sát phương tiện của Lâm. Cả hai sau đó dừng xe, lao vào xô xát, đánh nhau ngay giữa đường, gây mất trật tự và ùn tắc giao thông cục bộ.

Vụ việc được người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Công an phường lấy lời khai hai người đàn ông.

Công an phường Tân Sơn Nhì sau đó đã vào cuộc xác minh, mời các đối tượng làm việc, củng cố hồ sơ xử lý.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng người.

Công an khuyến cáo, khi xảy ra va chạm giao thông, người dân cần giữ bình tĩnh, hợp tác giải quyết theo quy định; tránh hành vi nóng nảy, sử dụng bạo lực. Các hành vi gây rối, hành hung nơi công cộng có thể bị xử lý hình sự, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.