Miền Bắc tiếp tục mưa dông, nền nhiệt giảm sâu

Nguyễn Hoài
TPO - Sáng nay (1/4), không khí lạnh yếu tiếp tục gây mưa rào và dông rải rác cho một số khu vực ở miền Bắc, nền nhiệt giảm 5-6 độ C so với hôm qua, trời chuyển mát, vùng núi se lạnh.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều hửng nắng, riêng Lai Châu, Điện Biên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi, chiều có lúc giảm mây, hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Dự báo ngày 2/4 miền Bắc ít mưa, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng 2-3 độ C so với hôm nay.

image-8.jpg
Miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa rải rác ở một số khu vực trong sáng 1/4.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, riêng phía Nam 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ trời nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C. Dự báo những ngày tới, miền Trung ít mưa, có nắng nóng.

Tây Nguyên trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông 34-36 độ C.

TPHCM hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Dự báo, nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới ở khu vực Đông Nam Bộ.

