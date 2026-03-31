Container lấn làn, 3 người tử vong ở Đắk Lắk

TPO - Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại Đắk Lắk là do xe container lấn làn, tông trực diện xe máy.

Chiều 31/3, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 11h40 cùng ngày tại Km17+00, tuyến ĐT647 (thuộc thôn Phú Tâm, xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk).

Vào thời điểm trên, ông L.C.D. (SN 1985, trú phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), điều khiển container kéo theo rơ-moóc chở dăm keo lưu thông theo hướng Phú Tâm – Kỳ Lộ. Lúc này, xe do ông Duẩn điều khiển bất ngờ va chạm với xe máy do ông L.L.C. (SN 1970) điều khiển, chở theo ông L.T.N. (SN 1957, cùng trú xã Phú Mỡ), đang lưu hành theo hướng ngược lại.

Container bị lật xuống đường.

Cú va chạm mạnh khiến hai người đi xe máy tử vong tại chỗ. Tài xế xe container bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức cứu nạn, đưa nạn nhân ra khỏi phương tiện, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế xe container lấn sang phần đường bên trái theo chiều di chuyển, dẫn đến va chạm với xe máy đi ngược chiều. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.