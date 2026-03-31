Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Container lấn làn, 3 người tử vong ở Đắk Lắk

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại Đắk Lắk là do xe container lấn làn, tông trực diện xe máy.

Chiều 31/3, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 11h40 cùng ngày tại Km17+00, tuyến ĐT647 (thuộc thôn Phú Tâm, xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk).

Vào thời điểm trên, ông L.C.D. (SN 1985, trú phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), điều khiển container kéo theo rơ-moóc chở dăm keo lưu thông theo hướng Phú Tâm – Kỳ Lộ. Lúc này, xe do ông Duẩn điều khiển bất ngờ va chạm với xe máy do ông L.L.C. (SN 1970) điều khiển, chở theo ông L.T.N. (SN 1957, cùng trú xã Phú Mỡ), đang lưu hành theo hướng ngược lại.

Container bị lật xuống đường.

Cú va chạm mạnh khiến hai người đi xe máy tử vong tại chỗ. Tài xế xe container bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức cứu nạn, đưa nạn nhân ra khỏi phương tiện, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế xe container lấn sang phần đường bên trái theo chiều di chuyển, dẫn đến va chạm với xe máy đi ngược chiều. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

#Tai nạn #giao thông #Đắk Lắk #container #va chạm #xe máy #tử vong

