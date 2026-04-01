Hanwha Life Việt Nam lan tỏa yêu thương đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Trẻ em là một trong những trọng tâm mà Hanwha Life luôn hướng tới khi triển khai các hoạt động trách nhiệm xã hội. Trong tháng 3/2026, công ty đã trao tặng 100 triệu đồng cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương” tại Mái ấm Thi Ân (TP.HCM), góp phần mang đến sự hỗ trợ thiết thực về vật chất lẫn tinh thần cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng VACR “Thắp sáng những ước mơ” cho thế hệ tương lai

Đầu tháng 3/2026, Hanwha Life Việt Nam đã trao tặng 100 triệu đồng cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (VACR), nhằm hỗ trợ các hoạt động chăm sóc, bảo vệ và thúc đẩy quyền trẻ em thông qua chương trình “Thắp sáng những ước mơ”.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam trao bảng tài trợ tượng trưng cho đại diện VACR

Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam chủ trì nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, hướng tới mục tiêu chăm lo toàn diện cho trẻ em yếu thế thông qua nhiều hoạt động thiết thực như trao quà và học bổng, thăm khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, cũng như xây dựng và cải tạo các công trình, sân chơi dành cho trẻ em.

Thông qua sự đồng hành này, Hanwha Life Việt Nam không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống và học tập cho các em, mà còn mở rộng cơ hội để các em được tiếp cận với giáo dục và chăm sóc tốt hơn, từ đó có thêm động lực phát triển và nuôi dưỡng ước mơ trong tương lai.

“Chia sẻ yêu thương” đến Mái ấm Thi Ân

Ngày 28/3/2026, Hanwha Life Việt Nam đã tổ chức chuyến thăm và tặng quà cho hơn 30 em nhỏ đang được chăm sóc và nuôi dưỡng tại Mái ấm Thi Ân thuộc Giáo xứ Phước Bình (TP.HCM).

Đội ngũ tình nguyện viên của Hanwha Life Việt Nam cùng các em nhỏ tại Mái ấm Thi Ân

Không chỉ mang đến các phần quà, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm thiết thực cho mái ấm, mà các thành viên Hanwha Life Việt Nam còn dành thời gian cùng vui chơi, tương tác với các em nhỏ thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa như chú hề hoạt náo, tạo hình bong bóng, nặn tò he, ảo thuật, ca hát,… góp phần mang lại không khí sôi nổi, đầy ắp tiếng cười.

Bên cạnh đó, các thành viên trong đoàn cũng dành thời gian lắng nghe những câu chuyện về cuộc sống của các em. Mỗi em nhỏ là một hoàn cảnh khác nhau, nhưng trong vòng tay yêu thương và sự chăm sóc tận tâm tại mái ấm, các em vẫn đang từng ngày lớn lên, học tập và không ngừng nuôi dưỡng hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam chia sẻ: “Đối với chúng tôi, điều đọng lại nhiều nhất sau chuyến đi chính là những ánh mắt và nụ cười của các em. Chính sự ngây thơ, trong trẻo ấy khiến chúng tôi hiểu rằng, chỉ cần một vòng tay ấm áp, một chút quan tâm đúng lúc, cũng có thể phần nào bù đắp những thiệt thòi mà các em đang trải qua.

Chuyến đi không chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà còn là một trải nghiệm khiến chúng tôi thêm trân trọng những gì mình đang có, đồng thời có thêm động lực để tiếp tục mang đến nhiều hơn những hoạt động ý nghĩa khác vì cộng đồng.”

Hanwha Life kiên định với trọng tâm “Bảo vệ trẻ em”

Là công ty bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc với gần 18 năm hoạt động tại Việt Nam, Hanwha Life đã đầu tư vào nhiều dự án mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng, dựa trên 3 mũi nhọn: Thúc đẩy giáo dục, Bảo vệ trẻ em và Chăm lo sức khỏe cộng đồng. Trong đó, “Bảo vệ trẻ em” là trọng tâm xuyên suốt bởi công ty tin rằng, trẻ em hôm nay sẽ kiến tạo nên hạnh phúc của tương lai, vì vậy việc đầu tư cho các em không chỉ mang ý nghĩa hiện tại mà còn góp phần xây dựng nền tảng lâu dài cho xã hội.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Hanwha Life Việt Nam đã phối hợp cùng các cơ quan, ban ngành và đoàn thể triển khai 37 sự kiện trách nhiệm xã hội tại 16 tỉnh, thành trên cả nước, bao gồm Hải Phòng, Gia Lai, Quảng Ngãi, Cần Thơ, Ninh Bình, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Quảng Trị, Phú Thọ, Huế, Nghệ An, Sơn La, TP.HCM, Đồng Tháp, Đà Nẵng và Hà Nội. Với các hình thức hỗ trợ thiết thực như trao học bổng, xe đạp, áo ấm, dụng cụ học tập, thẻ bảo hiểm y tế,… chương trình đã hỗ trợ hàng ngàn trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Đáng chú ý, trẻ em chiếm phần lớn trong số các đối tượng thụ hưởng, thể hiện rõ định hướng nhất quán của Hanwha Life Việt Nam trong việc ưu tiên bảo vệ và đồng hành cùng thế hệ tương lai. Thông qua các hoạt động này, doanh nghiệp không chỉ mang đến sự hỗ trợ kịp thời mà còn góp phần tạo nền tảng để các em vững tin hơn trên hành trình học tập và phát triển.

Với những giá trị đóng góp cho xã hội, năm 2025, Hanwha Life Việt Nam được The Saigon Times vinh danh là “Doanh nghiệp vì cộng đồng”, đánh dấu năm thứ 5 năm liên tiếp công ty giữ vững danh hiệu này (2021-2025). Ngoài ra, công ty cũng được trao tặng hàng loạt danh hiệu khác như liên tiếp 9 năm được vinh danh là "Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín" (2017-2025), 6 năm liền trong "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam" (2020-2025) và "Top 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam" (2020-2025) do Vietnam Report công bố,…