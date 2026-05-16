Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố loại bỏ 'kẻ khủng bố hoạt động mạnh nhất thế giới'

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, Abu-Bilal al-Minuki - phó chỉ huy của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên toàn cầu - đã bị loại bỏ trong một chiến dịch do lực lượng Mỹ và Nigeria tiến hành.

default.jpg
(Ảnh: Reuters)

“Theo chỉ thị của tôi, lực lượng Mỹ và lực lượng Nigeria đã thực hiện một nhiệm vụ được lên kế hoạch tỉ mỉ và phức tạp, nhằm loại bỏ trùm khủng bố hoạt động mạnh nhất thế giới. Abu-Bilal al-Minuki - phó chỉ huy của IS trên toàn cầu - nghĩ rằng hắn có thể trốn ở châu Phi, nhưng hắn không hề biết rằng chúng tôi có nguồn tin luôn cập nhật về những gì hắn đang làm”, ông Trump viết trên Truth Social, không tiết lộ địa điểm chính xác của chiến dịch.

Chiến dịch được Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu mô tả là "một ví dụ quan trọng về sự hợp tác hiệu quả trong cuộc chiến chống khủng bố".

Trong một bài đăng trên nền tảng X, ông Tinubu xác nhận, al-Minuki cùng một số thuộc hạ đã bị loại bỏ trong một cuộc tấn công vào khu nhà của ông trùm ở lưu vực hồ Chad.

Al-Minuki, một công dân Nigeria, đã được chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ định là "kẻ khủng bố toàn cầu" vào năm 2023.

Ông Tinubu cho biết, lực lượng Nigeria đã phối hợp chặt chẽ với các đối tác Mỹ trong cái mà ông gọi là một chiến dịch chung táo bạo, giáng một đòn nặng nề vào hàng ngũ IS.

Tháng 12 năm ngoái, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các phiến quân liên kết với IS ở Nigeria.

Kể từ đó, Mỹ đã triển khai máy bay không người lái và 200 binh sĩ để huấn luyện và hỗ trợ tình báo cho quân đội Nigeria chống lại các cuộc nổi dậy liên kết với IS và Al Qaeda đang lan rộng khắp Tây Phi.

Minh Hạnh
Reuters
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #trùm khủng bố #Nhà nước Hồi giáo tự xưng #IS

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe