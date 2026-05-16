Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố loại bỏ 'kẻ khủng bố hoạt động mạnh nhất thế giới'

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, Abu-Bilal al-Minuki - phó chỉ huy của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên toàn cầu - đã bị loại bỏ trong một chiến dịch do lực lượng Mỹ và Nigeria tiến hành.

“Theo chỉ thị của tôi, lực lượng Mỹ và lực lượng Nigeria đã thực hiện một nhiệm vụ được lên kế hoạch tỉ mỉ và phức tạp, nhằm loại bỏ trùm khủng bố hoạt động mạnh nhất thế giới. Abu-Bilal al-Minuki - phó chỉ huy của IS trên toàn cầu - nghĩ rằng hắn có thể trốn ở châu Phi, nhưng hắn không hề biết rằng chúng tôi có nguồn tin luôn cập nhật về những gì hắn đang làm”, ông Trump viết trên Truth Social, không tiết lộ địa điểm chính xác của chiến dịch.

Chiến dịch được Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu mô tả là "một ví dụ quan trọng về sự hợp tác hiệu quả trong cuộc chiến chống khủng bố".

Trong một bài đăng trên nền tảng X, ông Tinubu xác nhận, al-Minuki cùng một số thuộc hạ đã bị loại bỏ trong một cuộc tấn công vào khu nhà của ông trùm ở lưu vực hồ Chad.

Al-Minuki, một công dân Nigeria, đã được chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ định là "kẻ khủng bố toàn cầu" vào năm 2023.

Ông Tinubu cho biết, lực lượng Nigeria đã phối hợp chặt chẽ với các đối tác Mỹ trong cái mà ông gọi là một chiến dịch chung táo bạo, giáng một đòn nặng nề vào hàng ngũ IS.

Tháng 12 năm ngoái, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các phiến quân liên kết với IS ở Nigeria.

Kể từ đó, Mỹ đã triển khai máy bay không người lái và 200 binh sĩ để huấn luyện và hỗ trợ tình báo cho quân đội Nigeria chống lại các cuộc nổi dậy liên kết với IS và Al Qaeda đang lan rộng khắp Tây Phi.