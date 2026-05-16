Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi tố Tổng Giám đốc BH Media cùng nhiều bị can liên quan 5 vụ án xâm phạm bản quyền

Minh Đức

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đồng loạt khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan hành vi “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, xảy ra tại nhiều doanh nghiệp truyền thông, công ty giải trí và nền tảng nội dung số. Đáng chú ý, trong số đó có BH Media, đơn vị từng gây tranh cãi liên quan khai thác bản ghi "Quốc ca” trên nền tảng YouTube.

screen-shot-2026-05-16-at-114638.png
Bị can Nguyễn Hải Bình.

Theo Bộ Công an, việc điều tra được triển khai trên cơ sở thực hiện Công điện số 38 ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đồng loạt áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan quyền tác giả, quyền liên quan tại nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và giải trí số.

screen-shot-2026-05-16-at-120452.png
Bị can: Nguyễn Minh Đức và Ngô Thanh Tùng.Ảnh: BCA.
screen-shot-2026-05-16-at-120444.png
Bị can: Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy.Ảnh: BCA.
screen-shot-2026-05-16-at-120757.png
Bị can Võ Văn Nam và Diệp Văn Lập. Ảnh: BCA.

Sau quá trình điều tra ban đầu, ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Trong các vụ án được khởi tố, đáng chú ý có vụ việc xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Bihaco (BH Media). Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc BH Media để điều tra hành vi liên quan.

Ngoài BH Media, cơ quan điều tra cũng khởi tố: Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment; Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo, liên quan vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group; Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn; Diệp Văn Lập, chủ Trung tâm Giọng ca để đời.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng theo đúng quy định pháp luật.

BH Media từng là tâm điểm tranh luận về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng số, đặc biệt sau sự cố xảy ra trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào tại AFF Cup tối 6/12/2021. Thời điểm đó, trong phần lễ chào cờ trước trận đấu, khán giả theo dõi trên YouTube không nghe được Quốc ca Việt Nam. Trên màn hình xuất hiện thông báo: “Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của các bị can và các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời xác minh doanh thu, dòng tiền và tài sản nhằm phục vụ công tác thu hồi theo quy định pháp luật.

Song song với đó, Bộ Công an cũng chỉ đạo công an các địa phương tăng cường rà soát, phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan trên phạm vi toàn quốc.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu khuyến cáo các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm cần chủ động chấm dứt sai phạm, khắc phục hậu quả và phối hợp làm việc với cơ quan chức năng để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Minh Đức
#Khởi tố các vụ án xâm phạm quyền tác giả #Vụ việc BH Media và tranh cãi bản quyền #Chính sách xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ #Vai trò của Bộ Công an trong đấu tranh vi phạm #Ảnh hưởng của tranh chấp bản quyền trên nền tảng số

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe