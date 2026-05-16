Pháp luật

Thuê biệt thự mở tiệc ma túy

Hoài Văn

TPO - Đột kích kiểm tra một biệt thự cho thuê tại phường Hội An Đông, lực lượng Công an TP. Đà Nẵng phát hiện nhiều nhóm đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy ngay trong các phòng lưu trú. Tại hiện trường, công an thu giữ ketamine, “thuốc lắc”, “nước vui”, ma túy đá cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy.

Ngày 15/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Hội An Đông vừa triệt xóa một điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy núp bóng cơ sở lưu trú.

Công an đột kích, bắt quả tang nhóm đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh CA.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 6h10 ngày 14/5, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra Villa T.A.R. Qua kiểm tra, công an phát hiện nhiều nhóm đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng trong biệt thự.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại ma túy gồm ketamine, “thuốc lắc”, “nước vui”, ma túy đá… cùng 5 viên nén màu xám và nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” đối với các đối tượng: L.H.V. (SN 2004, trú phường Điện Bàn); P.H.H. (SN 1996), P.H.P. (SN 1987), N.Q.P. (SN 1998), N.V.H. (SN 1995), H.N.Q.K. (SN 2002) cùng trú phường Hội An; Đ.H.H. (SN 1979) và N.Đ.C. (SN 2010) cùng trú phường Hội An Tây.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

