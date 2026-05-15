Đề nghị xem xét kỷ luật Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế

Ngày 15/5, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế cho biết, đơn vị vừa tổ chức Kỳ họp thứ 8. Qua đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, kết luận và thi hành kỷ luật đối với đảng viên có vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố.

Ông Nguyễn Đình Đức là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Huế.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xác định, ông Đức chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát việc ký kết lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng trong xây dựng, phát sóng các chuyên đề truyền thông về Chương trình nông thôn mới.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cát Tường Quân (thành phố Huế) đã lợi dụng sơ hở làm giả các hồ sơ, chứng từ phát sóng để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán chiếm đoạt ngân sách nhà nước.

Sau khi phát hiện sai phạm, ông Nguyễn Đình Đức không chỉ đạo rà soát toàn bộ các hợp đồng đã ký kết, thực hiện với Công ty Cát Tường Quân để ngăn ngừa và xử lý sai phạm tương tự; chưa chủ động báo cáo vụ việc đến cấp có thẩm quyền để kịp thời xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định, vi phạm trên gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín cá nhân và tổ chức đảng nơi ông đang sinh hoạt và công tác, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng.

Kỳ họp cũng xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng Thế Hùng, Chánh văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, nguyên Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là Thi hành án dân sự thành phố Huế).

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy trong thời gian giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Hoàng Thế Hùng đã thiếu trách nhiệm trong việc giám sát, kiểm kê, kiểm tra quỹ tài khoản tiền mặt, tài khoản tạm giữ thi hành án và quản lý, bảo mật thiết bị chứa dữ liệu chữ ký số của cá nhân để kế toán nghiệp vụ thi hành án lợi dụng lấy cắp thiết bị chứa dữ liệu chữ ký số, làm giả chứng từ nhằm chiếm đoạt tiền tạm giữ thi hành án. Vi phạm trên làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật đảng.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hoàng Thế Hùng.

Link gốc: https://baotintuc.vn/thoi-su/de-nghi-xem-xet-ky-luat-giam-doc-so-nong-nghiep-va-moi-truong-thanh-pho-hue-20260515163900981.htm