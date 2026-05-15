Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan Quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác Dân tộc

Vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang đã ôn lại truyền thống của công tác dân tộc, tri ân các thế hệ cán bộ làm công tác dân tộc.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nêu rõ, từ ngày 01/3/2025, Bộ Dân tộc và Tôn giáo được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ủy ban Dân tộc và chức năng, nhiệm vụ về quản lý tôn giáo của Bộ Nội vụ. Đây là kết quả của hành trình đổi mới bước vào kỷ nguyên mới, cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy; đồng thời thể hiện sâu sắc sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với công tác dân tộc và tôn giáo.



Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Như Ý.



Theo ông Nguyễn Đình Khang, cộng đồng 53 dân tộc thiểu số với dân số trên 14,7 triệu người, chiếm khoảng 14,6% dân số cả nước, là một bộ phận không thể tách rời và là “máu thịt” của dân tộc Việt Nam. Đầu tư phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là đầu tư phát triển bền vững đất nước, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội, là yếu tố nền tảng để đảm bảo đại đoàn kết dân tộc.

“Trong không khí long trọng, ý nghĩa của buổi gặp mặt hôm nay, chúng ta cùng nhớ lời căn dặn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong Thư của Người gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam ngày 19/4/1946, đó là “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau…Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt”, ông Nguyễn Đình Khang nêu.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, thực hiện lời dặn của Hồ Chủ tịch, Đảng, Nhà nước ta luôn luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của nước ta, luôn kiên định với chủ trương “Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ cùng phát triển”.

Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc được thể hiện qua việc xây dựng kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn qua từng thời kỳ cách mạng, từng giai đoạn của lịch sử, đồng thời còn thể hiện qua việc ban hành các chủ trương lớn.

Việc tổ chức thực hiện chính sách được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; các địa phương đã chủ động rà soát, cụ thể hóa và ban hành chính sách đặc thù phù hợp với điều kiện thực tiễn; đến nay có 23/34 tỉnh, thành phố ban hành 65 chính sách riêng, nội dung chính sách tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, bảo tồn văn hóa gắn với sinh kế, qua đó bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách chung của Trung ương và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện trên địa bàn.

Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ cùng phát triển

Ông Nguyễn Đình Khang khẳng định, nhờ có đường lối, chủ trương đúng đắn về công tác dân tộc và ưu tiên nguồn lực thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, đến nay vùng đồng bào dân tộc và miền núi đã từng bước phát triển toàn diện, ngày càng bền vững hơn; đời sống vật chất, tinh thần và niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước được nâng lên; khối đại đoàn kết các dân tộc không ngừng được củng cố; đồng bào các dân tộc thiểu số nỗ lực xóa đói, giảm nghèo, một bộ phận đang vươn lên làm giàu chính đáng.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Như Ý.



“Có thể khẳng định rằng, qua quá trình 80 năm hình thành và phát triển, đặc biệt sau 40 năm đổi mới đất nước, cơ quan công tác dân tộc đã có sự trưởng thành mạnh mẽ, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt; hệ thống các chính sách dân tộc được ban hành toàn diện hơn, góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, quyền bình đẳng giữa các dân tộc được đảm bảo, văn hóa truyền thống, bản sắc dân tộc được bảo tồn và phát triển, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc”, ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Nêu việc, hiện nay công tác dân tộc còn gặp một số thách thức, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cho biết, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác dân tộc, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Kết luận số 65 của Bộ Chính trị khoá XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Một vấn đề nữa, theo ông Nguyễn Đình Khang, cần thực hiện tốt Chiến lược và Chương trình hành động về công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các vùng, các địa phương; tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về công tác dân tộc, trọng tâm là nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Dân tộc khi hội tụ đủ điều kiện cần thiết…