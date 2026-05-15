Cháy lớn tại bãi rác, Quảng Ngãi họp khẩn

Nguyễn Ngọc

TPO - Vụ cháy tại bãi rác trong khuôn viên Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ (Quảng Ngãi) kéo dài suốt hơn 26 giờ, khói đen bao trùm khu vực, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và cháy lan. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý.

Chiều 15/5, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục khống chế vụ cháy xảy ra tại bãi rác thuộc Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ. Cùng thời điểm, UBND tỉnh Quảng Ngãi họp khẩn để nghe báo cáo và chỉ đạo khắc phục sự cố.

Hiện trường vụ cháy.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 19h ngày 14/5, đám cháy bùng phát tại khu chứa rác trong khu xử lý Nghĩa Kỳ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng được huy động đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Công an tỉnh Quảng Ngãi điều động xe chỉ huy, xe chữa cháy, xe thang cùng cán bộ Phòng PC07 và Công an xã Nghĩa Giang tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do khu vực chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh, khói đen bao phủ diện rộng, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy.

Đến gần nửa đêm 14/5, đám cháy cơ bản được khống chế nhưng khu vực trung tâm bãi rác vẫn âm ỉ, có nguy cơ bùng phát trở lại. Đến chiều 15/5, khói lửa vẫn tiếp tục bao trùm bãi rác sau hơn 26 giờ.

Trong khi đó, nhiều người dân sống gần khu xử lý rác tập trung trước cổng, cản trở xe chở rác vào khu chôn lấp rộng 5,6 ha do lo ngại ô nhiễm môi trường.

Cơ quan chuyên môn nhận định vụ cháy có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng không khí và có thể lan sang các hố rác khác nếu không được xử lý triệt để.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các lực lượng duy trì ứng trực tại hiện trường, khẩn trương dập tắt hoàn toàn đám cháy, đồng thời vận động người dân không tụ tập, không cản trở hoạt động tiếp nhận và xử lý rác.

#cháy rác #Quảng Ngãi #bãi rác #ô nhiễm môi trường #cứu hỏa #bảo vệ môi trường

