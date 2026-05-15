Chủ tịch tỉnh Lào Cai chỉ đạo khẩn

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh vừa ký văn bản chỉ đạo khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực hồ Đầm Sen, phường Âu Lâu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã có Công văn về xem xét nội dung phản ánh của báo chí liên quan đến ô nhiễm môi trường hồ Đầm Sen và hệ thống kênh thủy lợi thuộc tổ dân phố Cống Đá, phường Âu Lâu.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND phường Âu Lâu chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra làm rõ toàn bộ nội dung theo phản ánh của báo chí.

Hồ Đầm Sen có diện tích hơn 4 ha, phục vụ tưới tiêu cho hơn 12 ha cây trồng trên địa bàn phường Âu Lâu.

Đồng thời, xác định rõ nguyên nhân và xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm theo đúng thẩm quyền, tuyệt đối không để kéo dài tình trạng ô nhiễm môi trường, làm thiệt hại đến đời sống sinh hoạt, đời sống sản xuất, gây bức xúc trong nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện phối hợp, theo dõi, đôn đốc tiến độ, kết quả khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực hồ Đầm Sen, phường Âu Lâu đảm bảo theo đúng quy định.

Kết quả thực hiện được yêu cầu báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 30/5.

Khu vực Cụm Công nghiệp Âu Lâu cách hồ Đầm Sen khoảng hơn 1 km.

Trước đó, Báo Tiền Phong có đăng tải bài viết Hồ trên núi bị ô nhiễm nặng, lãnh đạo địa phương định bơm nước sông Hồng để thau rửa, phản ánh về tình trạng hồ Đầm Sen tại phường Âu Lâu bị ô nhiễm nghiêm trọng kéo dài. Nước hồ chuyển màu đen đặc, bốc mùi nồng nặc khiến dư luận bức xúc.

Khu vực cửa xả và kênh mương nước thải ra đen kịt.

Theo người dân sinh sống gần khu vực hồ Đầm Sen, nguyên do hồ ô nhiễm kéo dài xuất phát từ việc xả thải của các doanh nghiệp trên địa bàn và hành vi xả rác thải của các hộ dân tại khu vực thượng nguồn, tích tụ lâu ngày gây ra.

Trao đổi với Báo Tiền Phong, ông Phạm Tiến Dũng - Chủ tịch UBND phường Âu Lâu - cho biết: “Sự việc này xảy ra từ nhiều năm nay. Hiện phường đã vào cuộc kiểm tra, xác minh để làm rõ nguồn nước gây nhiễm, cùng với đó là yêu cầu các doanh nghiệp tại Cụm Công nghiệp Âu Lâu tạm dừng hoạt động nhằm xử lý ô nhiễm môi trường".

Theo ông Dũng, trước mắt địa phương giao các phòng, ban chuyên môn giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp tại Cụm Công nghiệp Âu Lâu trong việc thanh thải, nạo vét lòng hồ, kênh mương thủy lợi. Sau đó sẽ tiến hành phun khử khuẩn và hoá chất để làm sạch môi trường xung quanh. Cuối cùng sẽ dùng nước sông Hồng bơm lên để thau rửa nguồn nước ô nhiễm.

Lực lượng Công an đang xác minh, điều tra nguồn gây ô nhiễm hồ Đầm Sen.

"Việc xác định nguồn gây ô nhiễm đang được phòng, ban chuyên môn phối hợp cùng cơ quan công an điều tra, làm rõ. Quan điểm của địa phương sẽ vào cuộc quyết liệt, xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm (nếu có) nhằm triệt để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm tại hồ Đầm Sen trong tương lai", Chủ tịch UBND phường Âu Lâu nhấn mạnh.

Cụm Công nghiệp Âu Lâu tập trung chủ yếu các nhà máy chế biến gỗ, giấy, thủy tinh, bê tông, may mặc. Ghi nhận thực tế trong nhiều ngày trong tháng 5, các nhà máy giấy tại Cụm Công nghiệp này đã tạm dừng hoạt động trong thời gian dài để hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Số nhà máy hiện hoạt động gồm trạm trộn bê tông, nhà máy sản xuất thủy tinh, nhà máy chế biến gỗ Kiệt Lâm, công ty may Unico Global cùng một số nhà máy đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Nhiều nhà máy trong Cụm Công nghiệp đã dừng hoạt động.

Cụm công nghiệp này hiện đang được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Theo một cán bộ của một nhà máy có nhà xưởng trong cụm này, do chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải chung, các nhà máy tự lắp đặt hệ thống xử lý nước thải riêng biệt. Sau quá trình hoạt động, số nước thải ra từ các nhà máy chảy ra cùng một hệ thống và xả ra môi trường.​

"Tình trạng ô nhiễm tại hồ Đầm Sen đã xuất hiện từ năm 2023 đến nay. Hiện các đơn vị đang họp thống nhất phương án để cùng nhau tập trung xử lý ô nhiễm tại đây", vị đại diện này cho hay.