Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lâm Đồng:

Rừng thông bị đầu độc vì rò rỉ thông tin mở đường nối cao tốc

Thái Lâm

TPO - Hàng trăm cây thông ở tỉnh Lâm Đồng bị đầu độc và đang chết dần, nghi phá rừng chiếm đất khi thông tin mở đường nối cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Ngày 15/5, lãnh đạo UBND xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Địa phương đang quyết liệt cứu hàng trăm cây thông vừa bị kẻ gian đầu độc nhằm phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp sau khi rò rỉ thông tin đề xuất mở tuyến đường kết nối với cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Theo cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, trong 2 ngày 6 và 7/5, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện 2 điểm rừng thông bị đầu độc tại lô 7, khoảnh 2, tiểu khu 274A.

img-3818.jpg
Hàng trăm cây thông tại tiểu khu 274A mất dần sự sống.

Đáng chú ý, dưới gốc các cây thông đều xuất hiện lỗ khoan to bằng ngón tay út, chọc thẳng vào thân cây. Nhựa thông ứa ra đặc quánh và tạo thành những vệt đóng cục - dấu hiệu cho thấy cây bị tác động từ bên trong.

khoan-cay.png
Các đối tượng khoan và đổ chất độc vào từng cây thông.

Ở hiện trường thứ nhất, cơ quan chức năng ghi nhận 133 cây thông ba lá bị khoan gốc, đổ hóa chất với dấu hiệu tác động còn rất mới. Diện tích rừng bị xâm hại khoảng 1.434m², tổng trữ lượng lâm sản thiệt hại hơn 12,1m³. Toàn bộ số cây bị 'bức tử' là thông ba lá thuộc rừng sản xuất trồng gỗ.

Tại hiện trường thứ hai, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 124 cây thông bị khoan gốc và bơm hóa chất với thủ đoạn tương tự. Nhiều cây vẫn còn xanh nhưng đã bắt đầu đổi màu, cho thấy quá trình chết khô đang diễn ra.

Anh Trần Trịnh Minh Đăng - cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, cho biết: Vụ việc được phát hiện khi lực lượng chức năng đi tuần tra và nhận thấy nhiều ngọn cây thông bị úa vàng, lá khô dần. Khi kiểm tra thực địa, cán bộ phát hiện các lỗ khoan còn mới, kèm mùi hóa chất nồng nặc và dung dịch bên trong vẫn chưa khô.

Ông Phan Tiến Dũng - Chủ tịch UBND xã Nam Ban Lâm Hà cho biết: Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng khẩn cấp triển khai nhiều biện pháp cứu chữa thông bị đầu độc như: khoan ngược để hút hóa chất ra ngoài, bơm dung dịch trung hòa, thậm chí sử dụng nhớt thải để giảm độc tính.

"Trường hợp không cứu được thông, địa phương sẽ triển khai trồng ngay cây mới. Quyết không để các đối tượng đạt được mục đích phá rừng, chiếm đất", ông Phan Tiến Dũng nhấn mạnh.

Thái Lâm
#đầu độc rừng thôn #Lâm Đồng #rò rỉ thông tin mở đường nối cao tốc #cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương #xã Nam Ban Lâm Hà

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe