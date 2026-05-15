Lâm Đồng: Rừng thông bị đầu độc vì rò rỉ thông tin mở đường nối cao tốc

TPO - Hàng trăm cây thông ở tỉnh Lâm Đồng bị đầu độc và đang chết dần, nghi phá rừng chiếm đất khi thông tin mở đường nối cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Ngày 15/5, lãnh đạo UBND xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Địa phương đang quyết liệt cứu hàng trăm cây thông vừa bị kẻ gian đầu độc nhằm phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp sau khi rò rỉ thông tin đề xuất mở tuyến đường kết nối với cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Theo cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, trong 2 ngày 6 và 7/5, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện 2 điểm rừng thông bị đầu độc tại lô 7, khoảnh 2, tiểu khu 274A.

Hàng trăm cây thông tại tiểu khu 274A mất dần sự sống.

Đáng chú ý, dưới gốc các cây thông đều xuất hiện lỗ khoan to bằng ngón tay út, chọc thẳng vào thân cây. Nhựa thông ứa ra đặc quánh và tạo thành những vệt đóng cục - dấu hiệu cho thấy cây bị tác động từ bên trong.

Các đối tượng khoan và đổ chất độc vào từng cây thông.

Ở hiện trường thứ nhất, cơ quan chức năng ghi nhận 133 cây thông ba lá bị khoan gốc, đổ hóa chất với dấu hiệu tác động còn rất mới. Diện tích rừng bị xâm hại khoảng 1.434m², tổng trữ lượng lâm sản thiệt hại hơn 12,1m³. Toàn bộ số cây bị 'bức tử' là thông ba lá thuộc rừng sản xuất trồng gỗ.

Tại hiện trường thứ hai, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 124 cây thông bị khoan gốc và bơm hóa chất với thủ đoạn tương tự. Nhiều cây vẫn còn xanh nhưng đã bắt đầu đổi màu, cho thấy quá trình chết khô đang diễn ra.

Anh Trần Trịnh Minh Đăng - cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, cho biết: Vụ việc được phát hiện khi lực lượng chức năng đi tuần tra và nhận thấy nhiều ngọn cây thông bị úa vàng, lá khô dần. Khi kiểm tra thực địa, cán bộ phát hiện các lỗ khoan còn mới, kèm mùi hóa chất nồng nặc và dung dịch bên trong vẫn chưa khô.

Ông Phan Tiến Dũng - Chủ tịch UBND xã Nam Ban Lâm Hà cho biết: Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng khẩn cấp triển khai nhiều biện pháp cứu chữa thông bị đầu độc như: khoan ngược để hút hóa chất ra ngoài, bơm dung dịch trung hòa, thậm chí sử dụng nhớt thải để giảm độc tính.

"Trường hợp không cứu được thông, địa phương sẽ triển khai trồng ngay cây mới. Quyết không để các đối tượng đạt được mục đích phá rừng, chiếm đất", ông Phan Tiến Dũng nhấn mạnh.