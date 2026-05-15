Thu hồi lô thuốc nhỏ mắt Natriclorid 0,9% không đạt chất lượng trên toàn quốc

TPO - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra quyết định thu hồi trên toàn quốc một lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong.

Theo công văn do Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Tạ Mạnh Hùng ký ban hành, lô thuốc bị thu hồi là Natri clorid 0,9%, số giấy đăng ký lưu hành 893100060724, số lô 10370725, ngày sản xuất 14/7/2025, hạn dùng 14/1/2028, do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất.

Thuốc nhỏ mắt của do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất bị thu hồi.

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi đã lấy mẫu sản phẩm tại Quầy thuốc Kim Liên ở xã Trà Giang để kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong, được xác định là vi phạm mức độ 3.

Sau đó, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM tiếp tục lấy mẫu bổ sung đối với lô thuốc trên và cũng ghi nhận kết quả không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong.

Trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm, Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Pharmedic ngừng ngay việc kinh doanh và biệt trữ toàn bộ lô thuốc bị thu hồi. Doanh nghiệp phải báo cáo tình hình phân phối thuốc tới các cơ sở bán buôn, nhà thuốc và cơ sở khám chữa bệnh.

Đồng thời, công ty có trách nhiệm thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tổ chức tiếp nhận và thu hồi toàn bộ lô thuốc trên trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 11/5. Doanh nghiệp cũng phải thực hiện việc xử lý thuốc bị thu hồi, chi trả toàn bộ chi phí liên quan và bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật nếu có.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu các cơ sở bán buôn, bán lẻ, chuỗi nhà thuốc dừng ngay việc kinh doanh, cung cấp và cấp phát lô thuốc nói trên, đồng thời tiến hành thu hồi để trả lại cho đơn vị cung ứng.

Các cơ sở khám chữa bệnh và người dân được khuyến cáo ngừng kê đơn, sử dụng và trả lại lô thuốc bị thu hồi cho nơi đã cung cấp thuốc.

Bên cạnh đó, Sở Y tế các tỉnh, thành phố được yêu cầu tăng cường giám sát chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường, đặc biệt tập trung lấy mẫu kiểm nghiệm đối với sản phẩm bị thu hồi.

Theo quy định tại Thông tư 11/2018/TT-BYT, thuốc vi phạm mức độ 3 là các trường hợp không ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả điều trị và độ an toàn khi sử dụng nhưng không đạt tiêu chuẩn chất lượng ở một số chỉ tiêu kỹ thuật như cảm quan, độ pH, độ hòa tan, độ ẩm, thể tích hoặc ghi nhãn, bao bì bảo quản.

