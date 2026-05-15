Công thức Nutifood FDI nhận bằng sáng chế từ USPTO Hoa Kỳ, khẳng định giá trị khoa học dinh dưỡng toàn cầu

Nutifood chính thức công bố Công thức dinh dưỡng độc quyền FDI hỗ trợ tiêu hóa và miễn dịch đã được Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ cấp bằng sáng chế. Cột mốc này không chỉ khẳng định năng lực nghiên cứu khoa học dinh dưỡng theo chuẩn mực quốc tế của Nutifood, mà còn đánh dấu bước tiến mới của ngành sữa Việt trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu.

Lễ công bố bằng sáng chế USPTO diễn ra trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 14 năm Nutifood GrowPLUS+ - thương hiệu sữa được phát triển trên nền tảng Công thức FDI. Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Khoa Học & Công Nghệ - ông Hoàng Minh, Giám Đốc Sở Công Thương TPHCM - ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM - bà Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM - ông Trần Xuân Thủy, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, ông Glenn Millar - Phó Chủ Tịch Điều hành Hiệp hội Sữa California (CMAB), cùng ban lãnh đạo Nutifood và các đối tác chiến lược trong và ngoài nước.

Toàn cảnh lễ công bố vào sáng 15/05

Bằng sáng chế USPTO: Bảo chứng quốc tế cho Công thức Nutifood FDI

Công thức FDI (Foundation of Digestion & Immunity) được Nutifood nghiên cứu từ năm 2020 bởi Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS), ứng dụng các thành tựu khoa học dinh dưỡng châu Âu dựa trên nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của trẻ em Việt Nam.

Thay vì chỉ tập trung bổ sung một vài dưỡng chất riêng lẻ, Nutifood lựa chọn hướng tiếp cận xây dựng nền tảng từ hai hệ thống then chốt là tiêu hóa và miễn dịch - yếu tố giúp trẻ hấp thu và chuyển hóa dinh dưỡng hiệu quả trong những năm đầu đời.

Lãnh đạo Nutifood công bố bằng sáng chế USPTO dành cho Công thức FDI tại sự kiện ngày 15/5

Công thức FDI kết hợp bộ đôi dưỡng chất 2’-FL HMO và FOS (*) - hướng đến mục tiêu xây dựng nền tảng “Đề kháng khỏe - Tiêu hóa tốt” cho trẻ. Trong đó, 2’-FL HMO là oligosaccharide tự nhiên có trong sữa mẹ, hỗ trợ phát triển hệ miễn dịch của trẻ; còn FOS, Inulin là chất xơ hòa tan có nguồn gốc thực vật, giúp cân bằng lợi khuẩn đường ruột.

Hiệu quả của Công thức FDI đã được Viện Dinh dưỡng Quốc gia (NIN) đánh giá thông qua nghiên cứu lâm sàng trên trẻ nhỏ vào năm 2021, ghi nhận khả năng hỗ trợ cải thiện các tình trạng rối loạn tiêu hóa thường gặp ở trẻ như biếng ăn, táo bón, tiêu chảy, đồng thời hỗ trợ giảm nguy cơ nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ nhỏ.

Thứ trưởng Hoàng Minh - Bộ Khoa học và Công nghệ - phát biểu tại sự kiện Nutifood công bố Công thức FDI được USPTO Hoa Kỳ cấp bằng sáng chế

Đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt trong hơn 5 năm qua, Công thức FDI hiện là nền tảng dinh dưỡng chuyên biệt trong toàn bộ danh mục Nutifood GrowPLUS+.

Năm 2026, việc được USPTO cấp bằng sáng chế tiếp tục củng cố giá trị khoa học của Công thức FDI. Đây là một trong những hệ thống sở hữu trí tuệ lâu đời và có ảnh hưởng hàng đầu thế giới, trực thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ, với các tiêu chí thẩm định nghiêm ngặt về tính mới, tính hữu ích và khả năng ứng dụng thực tiễn.

Theo đánh giá từ USPTO, điểm khác biệt của Công thức FDI nằm ở tỷ lệ kết hợp đặc thù giữa các thành phần 2’FL-HMO và FOS cùng hệ thống thử nghiệm lâm sàng cho thấy hiệu quả hỗ trợ đồng thời trên cả hệ tiêu hóa và miễn dịch ở trẻ nhỏ.

Khoa học dinh dưỡng Nutifood: Từ Việt Nam vươn ra quốc tế

Việc Công thức FDI được USPTO cấp bằng sáng chế tiếp tục khẳng định định hướng đầu tư vào khoa học dinh dưỡng và nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế của Nutifood.

Phát biểu tại sự kiện, Ông Hoàng Minh - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - cho rằng trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khắt khe, khoa học công nghệ và sở hữu trí tuệ đang trở thành nền tảng cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp. Theo ông, việc Nutifood được USPTO Hoa Kỳ cấp bằng sáng chế cho Công thức FDI cho thấy doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm có giá trị khoa học, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và từng bước tham gia sâu hơn vào thị trường toàn cầu bằng chính công nghệ do mình phát triển.

Ông Trần Bảo Minh, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood, chia sẻ: “Công thức Nutifood FDI được cấp bằng sáng chế bởi USPTO là minh chứng cho định hướng đầu tư nghiêm túc của Nutifood vào nghiên cứu khoa học dinh dưỡng. Thành tựu này tiếp thêm niềm tin cho hành trình mà chúng tôi kiên định theo đuổi suốt nhiều năm qua - từ nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng đặc thù theo độ tuổi, phát triển công thức đến thử nghiệm lâm sàng và ứng dụng vào các sản phẩm chuyên biệt - nhằm tạo ra các giải pháp dinh dưỡng đạt chuẩn quốc tế cho trẻ em Việt Nam”.

Ông Trần Bảo Minh - Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood nhấn mạnh ý nghĩa khi Nutifood được cấp bằng sáng chế

Trong khuôn khổ sự kiện, Nutifood cũng công bố thành lập Công ty Nutifood America-Nutrition Science tại Hoa Kỳ, hợp tác chiến lược với đối tác bản địa nhằm phát triển trang trại bò sữa A2 và đầu tư dây chuyền chế biến, sấy phun tiêu chuẩn cao phục vụ các sản phẩm thuộc thương hiệu Nutifood American Nutrition Science.

Thương hiệu được phát triển trên nền tảng Công thức FDI do USPTO bảo hộ sáng chế, kết hợp cùng khoa học dinh dưỡng hiện đại của Hoa Kỳ, sử dụng đạm A2 từ đàn bò A2 thuần chủng và các dưỡng chất thiết yếu, hướng đến phát triển các dòng sản phẩm dinh dưỡng công thức cao cấp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Đại diện Nutifood cùng các khách mời quốc tế tại sự kiện công bố bằng sáng chế USPTO cho Công thức FDI

Bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM, ghi nhận những nỗ lực của Nutifood trong việc mở rộng hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ, đồng thời cho rằng các sáng kiến khoa học và hợp tác thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường quan hệ kinh tế song phương.

Trong khi đó, ông Glenn Millar, Phó Chủ tịch Điều hành phụ trách Chiến lược và Thị trường Toàn cầu tại Hội đồng Tư vấn Sữa California (California Milk Advisory Board - CMAB), đánh giá việc Nutifood sở hữu bằng sáng chế USPTO cho Công thức FDI là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục phát triển các giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt theo chuẩn mực quốc tế.