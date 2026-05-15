Khoảnh khắc hai mẹ con cá voi va nhau trên biển Đắk Lắk

Huỳnh Thủy

TPO - Giữa vùng biển Đắk Lắk, hai con cá voi bất ngờ lao lên mặt nước săn mồi rồi va mạnh vào nhau, tạo nên khoảnh khắc hiếm gặp khiến nhiều người chứng kiến không khỏi thót tim.

Khoảnh khắc hai mẹ con cá voi xuất hiện. Clip Thành Quang

Sáng 15/5, nhiều người dân và du khách thích thú khi chứng kiến hai mẹ con cá voi xuất hiện săn mồi trên vùng biển Cù Lao Mái Nhà, thuộc làng chài Phước Đồng, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk.

Người ghi lại hình ảnh trên là anh Nguyễn Thành Vương (trú xã Ô Loan). Theo anh Vương, khoảng 9h cùng ngày, trong lúc chở khách tham quan trên biển, anh phát hiện hai con cá voi liên tục ngoi lên mặt nước săn mồi nên dùng điện thoại quay lại.

“Cá voi mẹ dài khoảng 10m, cá voi con khoảng 6-7m, màu đen và khá lớn. Cả hai liên tục nổi lên rồi lặn xuống đớp mồi”, anh Vương cho biết.

Đặc biệt, khoảnh khắc một con cá voi bất ngờ lao lên mặt nước rồi va mạnh vào con còn lại trong lúc cùng săn mồi khiến nhiều người không khỏi thót tim.

Hình ảnh cặp cá voi xuất hiện gần bờ nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người dân và du khách. Đây không phải lần đầu cá voi xuất hiện tại khu vực này. Trước đó, vào tháng 7/2024, một cặp cá voi cũng từng được ghi nhận săn mồi tại vùng biển Cù Lao Mái Nhà.

