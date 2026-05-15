Truy tìm người đàn ông đi cùng người phụ nữ tử vong tại nhà nghỉ

Hồ Nam

TPO - Người phụ nữ tử vong tại nhà nghỉ ở tỉnh Khánh Hòa được xác định do vết thương chí mạng ở vùng ngực. Cơ quan công an đang khẩn trương truy tìm người đàn ông đi cùng.

Sáng 15/5, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi và xác định được danh tính phụ nữ tử vong tại nhà nghỉ K.V là bà L.T.K.T. (SN 1971, trú tại xã Cam Lâm). Nạn nhân được xác định tử vong do vết thương chí mạng ở vùng ngực trái.

Theo cơ quan công an, chiều ngày 14/5, khi chủ nhà nghỉ K.V. (tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi) nhận thấy những dấu hiệu bất thường từ căn phòng số 4. Sau nhiều lần gọi cửa nhưng không có tiếng phản hồi, chủ cơ sở đã dùng chìa khóa dự phòng mở cửa kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện bà T. đã tử vong.

Cơ quan công an đang khẩn trương truy tìm người đàn ông đi cùng nạn nhân.

Trích xuất camera an ninh, lực lượng công an phát hiện khuya ngày 12/5, bà T. cùng một người đàn ông đi xe máy đến thuê phòng nghỉ qua đêm. Đến trưa 13/5, cả hai vẫn tỏ ra bình thường khi ra ngoài mua cơm và gọi thêm gần 20 lon bia về phòng để sử dụng.

Tuy nhiên, đến đêm cùng ngày, nam thanh niên này bất ngờ lẳng lặng điều khiển xe máy rời khỏi nhà nghỉ một mình, bỏ lại bà T. bên trong.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận nạn nhân bị một vết thương sâu ở vùng ngực trái, dẫn đến mất máu cấp và tử vong.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất hình ảnh từ các hệ thống camera giám sát trên địa bàn để truy tìm tung tích nam thanh niên nói trên, nhằm làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

#Phụ nữ #Nhà nghỉ #Tử vong #Đàn ông #Khánh hoà

