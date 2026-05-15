Beckham trở thành tỷ phú

TPO - Theo danh sách người giàu thường niên của Sunday Times, David Beckham và vợ là Victoria Beckham sở hữu khối tài sản ước tính 1,185 tỷ bảng Anh, đưa Beckham trở thành tỷ phú thể thao đầu tiên của Anh.

Ngày 15/5, theo danh sách người giàu thường niên của Sunday Times, vợ chồng David Beckham - Victoria Beckham trở thành tỷ phú thể thao đầu tiên của nước Anh.

Khối tài sản chung của cặp đôi ước tính khoảng 1,185 tỷ bảng Anh, tăng mạnh so với mức 500 triệu bảng Anh ghi nhận trong bảng xếp hạng năm 2025. Sunday Times cho biết cú nhảy vọt đến từ hàng loạt thương vụ kinh doanh và đầu tư thành công của Beckham tại Mỹ.

Nguồn thu lớn nhất được cho là đến từ câu lạc bộ Inter Miami CF mà Beckham đồng sáng lập từ năm 2018, hiện nắm khoảng 26% cổ phần. Giá trị đội bóng tăng mạnh sau khi Lionel Messi gia nhập Inter Miami theo hợp đồng kéo dài đến năm 2028. Ngoài ra, dự án bất động sản quy mô lớn gần sân nhà của đội bóng cũng mang lại khoản lợi nhuận đáng kể cho cựu danh thủ Manchester United.

Thương hiệu thời trang mang tên Victoria Beckham lần đầu vượt doanh thu 100 triệu bảng Anh. Công ty sản xuất phim của gia đình Beckham - đơn vị đứng sau series tài liệu ăn khách Beckham trên Netflix - cũng đóng góp lớn vào khối tài sản của họ.

Gia đình Beckham còn sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu lớn như Adidas, PepsiCo, Armani, Coty và tập đoàn khách sạn Las Vegas Sands.

Thông tin về khối tài sản “khủng” của Beckham xuất hiện giữa lúc gia đình này vướng tin đồn rạn nứt với con trai cả Brooklyn Beckham. Hồi tháng 1, Brooklyn từng đăng tải bài viết dài trên mạng xã hội, cáo buộc cha mẹ liên tục can thiệp và gây ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của anh với Nicola Peltz Beckham. Anh cũng cho rằng vợ mình bị gia đình Beckham thiếu tôn trọng.

Ngoài Beckham, danh sách năm nay còn có nhiều gương mặt nổi bật của giới giải trí và thể thao Anh. Anh em Liam Gallagher và Noel Gallagher được cho là sở hữu tổng tài sản khoảng 375 triệu bảng Anh sau chuyến lưu diễn tái hợp cháy vé của ban nhạc Oasis. Chuỗi 41 đêm diễn từ tháng 7 đến tháng 11 năm ngoái giúp ban nhạc thu lợi nhuận khổng lồ, dù gây tranh cãi vì giá vé tăng mạnh theo cơ chế “định giá linh hoạt”.

Nhà sáng tạo series Peaky Blinders, Steven Knight, hiện cũng thực hiện phim tài liệu về tour tái hợp của Oasis cho Disney+.

Gia đình của Emily Eavis lần đầu xuất hiện trong danh sách với tài sản khoảng 400 triệu bảng Anh nhờ lễ hội Glastonbury Festival - sự kiện âm nhạc do cha cô, Michael Eavis, khởi xướng từ năm 1970.

Đứng đầu bảng xếp hạng năm thứ tư liên tiếp vẫn là gia đình tỷ phú Hinduja family với khối tài sản ước tính khoảng 38 tỷ bảng Anh.

Danh sách người giàu thường niên năm nay còn có nhiều nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng như Elton John, Mick Jagger, Keith Richards, Brian May, tác giả J. K. Rowling, chuyên gia trang điểm Charlotte Tilbury và tay đua Lewis Hamilton.

Trong nhóm người giàu dưới 40 tuổi, võ sĩ Tyson Fury lần đầu góp mặt với tài sản khoảng 162 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, anh vẫn xếp sau Ed Sheeran với 410 triệu bảng Anh, Harry Styles với 235 triệu bảng Anh và Adele với 172 triệu bảng Anh.

Ngoài ra, Dua Lipa được ước tính sở hữu 150 triệu bảng Anh, còn Daniel Radcliffe đứng thứ 39 trong top 40 người giàu dưới 40 tuổi với khoảng 103 triệu bảng Anh.

Danh sách Sunday Times năm nay cũng ghi nhận Charles III sở hữu khối tài sản khoảng 680 triệu bảng Anh.

