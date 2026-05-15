Phó Thủ tướng: Rà soát tinh giản biên chế, xử lý cán bộ dôi dư

Luân Dũng

TPO - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá thực chất hiệu quả vận hành sau sắp xếp.

Đánh giá toàn diện 1 năm vận hành chính quyền 2 cấp

Sáng 15/5, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp xây dựng Đề án sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ đã ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết, nhằm đánh giá toàn diện, khách quan kết quả 1 năm triển khai sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên phạm vi cả nước.

Đồng thời, việc sơ kết cũng làm rõ những kết quả nổi bật, các mô hình hiệu quả, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương sẽ đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho giai đoạn 2026 - 2030 nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt ở cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Để phục vụ công tác sơ kết, Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng báo cáo trung tâm phản ánh toàn diện việc vận hành bộ máy, trên cơ sở tích hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương và đề cương của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian triển khai không còn nhiều, do đó các cơ quan phải vừa thực hiện, vừa cập nhật số liệu; nội dung nào còn thiếu phải bổ sung ngay để bảo đảm tiến độ chung. Bộ Nội vụ khẩn trương ban hành văn bản đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Chậm sắp xếp đơn vị sự nghiệp lĩnh vực giáo dục

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá thực chất hiệu quả vận hành sau sắp xếp.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VGP

Bộ Nội vụ cho hay, nhiều bộ đã triển khai tích cực việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. Tuy nhiên, tiến độ ở một số lĩnh vực như giáo dục và đào tạo, vẫn còn chậm.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu việc sơ kết phải phản ánh đúng thực trạng, làm rõ kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện chính sách đối với cán bộ dôi dư; đồng thời đánh giá hiệu quả vận hành của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau 1 năm triển khai.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị thành lập tổ công tác để đôn đốc, tổng hợp, hoàn thiện các báo cáo và thống kê số liệu phục vụ công tác sơ kết.

Bộ Nội vụ được giao xây dựng đề cương báo cáo trung tâm. Bên cạnh đó, các bộ cũng được giao thực hiện các báo cáo chuyên đề quan trọng như phân cấp, phân quyền; cải cách thủ tục hành chính và hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công; chuyển đổi số, khoa học công nghệ; cơ sở vật chất, tài chính, trụ sở và tình hình sắp xếp tài sản công dôi dư.

#tinh giản biên chế #chính quyền địa phương #sắp xếp tổ chức #Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà #chính quyền 2 cấp #đơn vị sự nghiệp #giáo dục #Bộ Nội vụ

