Cần Thơ dư thừa nhà đất công sau sáp nhập, nhiều trụ sở 'đất vàng' bỏ không

TPO - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Cần Thơ xác định có 684 nhà, đất công dôi dư, cần xử lý để tránh lãng phí. Tuy nhiên, đến nay việc triển khai sắp xếp chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều trụ sở có vị trí đẹp, đặc biệt khu vực tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng cũ còn nhiều trụ sở bỏ không, hoặc sử dụng chưa hiệu quả.

Thông tin được đưa ra tại phiên họp bàn phương án xử lý, khai thác và sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy giữa Thành ủy và UBND TP. Cần Thơ, sáng 15/5.

Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu, các địa phương phải có phương sắp xếp xong trụ sở công dôi dư trước 30/6, xong sắp xếp trước 31/12 năm nay.

Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ ghi nhận những kết quả tích cực sau khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế tại nhiều địa phương, đặc biệt khu vực tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng cũ vẫn còn nhiều trụ sở bỏ không, hoặc sử dụng chưa hiệu quả, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí, thất thoát tài sản công.

Ông Tùng giao các địa phương, đơn vị phải xong phương án xử lý tài sản dôi dư trước ngày 30/6, cơ bản hoàn tất việc sắp xếp trước ngày 31/12/2026 theo chỉ đạo của Trung ương. Do đó, các sở, ngành cần khẩn trương rà soát, kiểm đếm, đánh giá hiện trạng từng loại tài sản để xây dựng phương án phù hợp thực tế.

Trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang cũ.

“Không thể để tình trạng nhiều trụ sở bỏ không trong khi một số xã, phường thiếu nơi làm việc. Phải tính toán rất linh hoạt để sử dụng hiệu quả từng cơ sở nhà, đất hiện có”, ông Tùng yêu cầu.

Thống kê của Sở Tài chính Cần Thơ cho thấy, hiện thành phố có 684 cơ sở nhà, đất công dôi dư.

Ông Lê Công Lý - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho rằng, các đơn vị cần mạnh dạn tiếp nhận nhà, đất theo hiện trạng, song song hoàn thiện hồ sơ pháp lý để tránh kéo dài gây lãng phí tài sản công.

Bên cạnh đó, cần xây dựng đề án tổng thể để quản lý, khai thác quỹ nhà, đất dôi dư, thành lập tổ công tác chuyên đề theo dõi, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.