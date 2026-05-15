Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cần Thơ dư thừa nhà đất công sau sáp nhập, nhiều trụ sở 'đất vàng' bỏ không

Nhật Huy

TPO - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Cần Thơ xác định có 684 nhà, đất công dôi dư, cần xử lý để tránh lãng phí. Tuy nhiên, đến nay việc triển khai sắp xếp chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều trụ sở có vị trí đẹp, đặc biệt khu vực tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng cũ còn nhiều trụ sở bỏ không, hoặc sử dụng chưa hiệu quả.

Thông tin được đưa ra tại phiên họp bàn phương án xử lý, khai thác và sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy giữa Thành ủy và UBND TP. Cần Thơ, sáng 15/5.

img-8439-1033.jpg
Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu, các địa phương phải có phương sắp xếp xong trụ sở công dôi dư trước 30/6, xong sắp xếp trước 31/12 năm nay.

Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ ghi nhận những kết quả tích cực sau khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế tại nhiều địa phương, đặc biệt khu vực tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng cũ vẫn còn nhiều trụ sở bỏ không, hoặc sử dụng chưa hiệu quả, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí, thất thoát tài sản công.

Ông Tùng giao các địa phương, đơn vị phải xong phương án xử lý tài sản dôi dư trước ngày 30/6, cơ bản hoàn tất việc sắp xếp trước ngày 31/12/2026 theo chỉ đạo của Trung ương. Do đó, các sở, ngành cần khẩn trương rà soát, kiểm đếm, đánh giá hiện trạng từng loại tài sản để xây dựng phương án phù hợp thực tế.

img-6103.jpg
Trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang cũ.

“Không thể để tình trạng nhiều trụ sở bỏ không trong khi một số xã, phường thiếu nơi làm việc. Phải tính toán rất linh hoạt để sử dụng hiệu quả từng cơ sở nhà, đất hiện có”, ông Tùng yêu cầu.

Thống kê của Sở Tài chính Cần Thơ cho thấy, hiện thành phố có 684 cơ sở nhà, đất công dôi dư.

Ông Lê Công Lý - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho rằng, các đơn vị cần mạnh dạn tiếp nhận nhà, đất theo hiện trạng, song song hoàn thiện hồ sơ pháp lý để tránh kéo dài gây lãng phí tài sản công.

Bên cạnh đó, cần xây dựng đề án tổng thể để quản lý, khai thác quỹ nhà, đất dôi dư, thành lập tổ công tác chuyên đề theo dõi, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

​Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri cuối năm 2025, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, thành phố còn 2 khu hành chính quy mô lớn của tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng cũ chưa được khai thác.

Thành phố đang xây dựng các định hướng để phát huy hiệu quả khối tài sản công này. Trong đó, khu hành chính tỉnh ủy Hậu Giang cũ đã được thành phố đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo cấp vùng.

Khu trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang cũ, Thành phố sẽ làm việc với các trường đại học trên địa bàn để nghiên cứu phương án sử dụng, có thể bố trí một số cơ sở đào tạo, nghiên cứu tại đây.

Ngay sau đó, UBND TP. Cần Thơ cũng làm việc với lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, trong đó có ghi nhận đề xuất của các trường liên quan tới tiếp nhận, sử dụng trụ sở công dôi dư trên địa bàn Thành phố.

Nhật Huy
#Cần Thơ #trụ sở dôi dư #nhà đất công dôi dư #sắp xếp bộ máy #rà soát

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe