Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Miền Bắc sắp đón mưa dông nhiều ngày

Nguyễn Hoài

TPO - Chiều tối và đêm nay (15/5), khu vực vùng núi Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa dông. Từ đêm 16/5, miền Bắc có thể đón mưa dông diện rộng. Những ngày sau đó, miền Bắc xảy ra các đợt mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong chiều nay, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng đã xuất hiện các ổ mây dông, gây ra mưa rải rác.

Dự báo, chiều và tối nay (15/5), khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Tại khu vực vùng núi Bắc Bộ, trong chiều tối và đêm nay (15/5) có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-25mm, có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định xa hơn cho thấy, từ đêm 16-21/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, khu vực miền Bắc liên tục xảy ra các đợt mưa rào và dông rải rác, riêng thời kỳ từ 19-21/5, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

dua08641.jpg
Miền Bắc sẽ đón mưa dông liên tiếp từ đêm 16/5.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Trước khi chuyển mưa dông, hôm nay, nắng nóng vẫn bao trùm miền Bắc, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với nhiệt độ lúc 13h trưa nay phổ biến từ 35-38 độ. Nam Bộ cũng có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Trong đó, Kim Bôi (Phú Thọ) và Sơn Hoà (Đắk Lắk- Phú Yên cũ) là hai khu vực nóng nhất cả nước trong ngày hôm nay khi nhiệt độ cao nhất vượt qua ngưỡng 38 độ.

Dự báo ngày mai (16/5), khu vực đồng bằng Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Từ ngày 17/5 nắng nóng kết thúc ở các khu vực này.

Riêng Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk trong hai ngày 16-17/5 tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Từ ngày 18/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Trung Bộ.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #nắng nóng #thiên tai

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe