Rượu bia và hiểm họa nhồi máu cơ tim ở người trẻ

Vân Sơn

TPO - Chỉ vài giờ sau cuộc nhậu với bạn bè, người đàn ông 37 tuổi bất ngờ đau ngực dữ dội, khó thở và được xác định bị nhồi máu cơ tim cấp nguy hiểm do tắc gần hoàn toàn động mạch vành. Bác sĩ cảnh báo rượu bia đang trở thành yếu tố thúc đẩy bệnh tim mạch trẻ hóa nhanh chóng.

Đó là trường hợp anh H.M.C. (37 tuổi, ngụ TPHCM). Theo bệnh sử, anh C. bất ngờ xuất hiện cơn đau thắt dữ dội vùng ngực, lan ra sau lưng, lên cằm và xuống cánh tay trái. Đi kèm là cảm giác khó thở, vã mồ hôi và mệt lả.

Nghĩ do say rượu hoặc kiệt sức sau cuộc vui kéo dài, anh cố nghỉ ngơi tại nhà nhưng cơn đau ngày càng tăng nặng. Khi được người thân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp (ST chênh lên thành trước rộng) một trong những thể nhồi máu cơ tim nguy hiểm có nguy cơ tử vong cao nếu chậm trễ điều trị.

hinh-anh-ekip-can-thiep-1.jpg
Các bác sĩ khẩn trương can thiệp giúp bệnh nhân qua nguy kịch

Kết quả điện tâm đồ và chụp mạch vành cho thấy động mạch liên thất trước (mạch máu nuôi phần lớn cơ tim) đã bị hẹp đến 90% do huyết khối gây tắc nghẽn. Ngay lập tức, ê-kíp can thiệp tim mạch tiến hành nong mạch và đặt stent phủ thuốc qua đường động mạch quay ở cổ tay phải. Sau can thiệp, dòng máu mạch vành được tái lập hoàn toàn, tình trạng người bệnh cải thiện nhanh chóng.

Chỉ hai ngày sau ca bệnh trên, khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp tục tiếp nhận ông V.H.C. (57 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) trong tình trạng đau ngực dữ dội, khó thở và mệt nhiều. Người bệnh cho biết đã xuất hiện cơn đau ngực âm ỉ suốt 3 – 4 ngày trước đó nhưng nghĩ chỉ là mệt thông thường nên không đi khám. Đến khi cơn đau lan lên vai trái, khó thở tăng dần, gia đình mới đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên thành trước bên. Kết quả chụp mạch vành phát hiện nhiều tổn thương phức tạp với nhánh nhiều nhánh mạch vành bị tắc hẹp phức tạp. Ê-kíp can thiệp nhanh chóng đặt stent phủ thuốc vào động mạch thủ phạm và xử lý các vị trí tổn thương liên quan. Sau thủ thuật, dòng chảy mạch vành được khôi phục, người bệnh hết đau ngực và phục hồi thuận lợi.

Theo BS Hồ Văn Mót – Trưởng khoa Nội Tim mạch – Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, nhồi máu cơ tim hiện nay đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Nhiều người dưới 40 tuổi vẫn có thể mắc bệnh nếu có các yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, stress kéo dài, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc lối sống ít vận động.

“Không ít người trẻ chủ quan cho rằng nhồi máu cơ tim chỉ xảy ra ở người lớn tuổi. Thực tế, các thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh hiện nay đang khiến bệnh lý tim mạch xuất hiện ngày càng sớm và diễn tiến nguy hiểm hơn” - BS Mót cảnh báo.

1.png
Các bác sĩ cảnh báo, nguy cơ bệnh lý tim mạch đang trẻ hóa ở nhóm người lạm dụng rượu bia và các chất kích thích

Các chuyên gia tim mạch cho biết việc sử dụng nhiều rượu bia có thể làm tăng huyết áp đột ngột, gây rối loạn nhịp tim, co thắt mạch vành và thúc đẩy hình thành huyết khối trong lòng mạch máu. Ngoài ra, rượu bia còn có thể làm mất ổn định các mảng xơ vữa vốn tồn tại âm thầm trong thành mạch, từ đó kích hoạt cơn nhồi máu cơ tim cấp.

Đặc biệt, sau những cuộc nhậu kéo dài, cơ thể thường rơi vào trạng thái mất nước, tim phải hoạt động nhiều hơn do nhịp tim tăng cao và huyết áp biến động liên tục. Đây là những yếu tố khiến nguy cơ biến cố tim mạch tăng mạnh, nhất là ở người đã có bệnh lý nền nhưng chưa được phát hiện.

Theo bác sĩ, dấu hiệu điển hình của nhồi máu cơ tim là cơn đau thắt hoặc đè nặng sau xương ức, đau lan lên cổ, hàm, vai hoặc cánh tay trái, kèm khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn hoặc choáng váng. Tuy nhiên ở nhiều người trẻ, triệu chứng ban đầu đôi khi không quá rầm rộ nên dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với đau dạ dày, mệt do rượu bia hay căng thẳng.

“Thời gian là cơ tim. Mỗi phút chậm trễ, một phần cơ tim có thể bị hoại tử không hồi phục. Khi xuất hiện cơn đau ngực kéo dài trên 15 – 20 phút và không giảm khi nghỉ ngơi, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch để được cấp cứu kịp thời” - BS Hồ Văn Mót khuyến cáo.

Để phòng ngừa bệnh tim mạch, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng cần bắt đầu từ thay đổi lối sống như: hạn chế rượu bia, bỏ thuốc lá, duy trì vận động thường xuyên, kiểm soát huyết áp – đường huyết – mỡ máu và khám sức khỏe định kỳ phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn.

#Ảnh hưởng của rượu bia đến tim mạch #Nhồi máu cơ tim trẻ hóa #Yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch #Can thiệp tim mạch cấp cứu #Phòng ngừa bệnh tim mạch

