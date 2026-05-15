Giải phóng mặt bằng nút giao Xa La- Phạm Tu hoàn thành trước hạn

TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu chậm nhất ngày 30/5, các phường phải bàn giao mặt bằng dự án nút giao Xa La - Phạm Tu. Tuy nhiên, đến ngày 15/5, cả 3 phường Kiến Hưng, Hà Đông và Thanh Liệt đã hoàn thành công tác GPMB dự án.

Ngày 15/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng phường Hà Đông cho biết, đến chiều 14/5, toàn bộ 59/59 hộ dân thuộc diện GPMB dự án nút giao Xa La - Phạm Tu đã ký biên bản bàn giao đất cho chính quyền địa phương.

Theo Ban Quản lý dự án, trên địa bàn phường có 59 trường hợp nằm trong chỉ giới GPMB. Thời gian qua, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người dân; công khai đầy đủ cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư... tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Sau các hội nghị tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản và phối hợp bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Khu vực sẽ triển khai xây dựng nút giao Xa La - Phạm Tu

Đến chiều 14/5, toàn bộ các hộ dân đã ký biên bản bàn giao đất phục vụ dự án. Kết quả này giúp phường Hà Đông hoàn thành nhiệm vụ sớm 15 ngày so với chỉ tiêu thành phố giao.

Trước đó, phường Thanh Liệt và phường Kiến Hưng cũng đã hoàn thành công tác GPMB dự án nút giao Xa La - Phạm Tu.

Theo UBND phường Thanh Liệt, tổng diện tích cần GPMB trên địa bàn phường là 30.989,1 m2, liên quan tới 55 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức.

Trong quá trình triển khai, vẫn còn một số hộ dân băn khoăn về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đồng thời có sự so sánh đơn giá giữa các dự án, các thời điểm thực hiện.

Tuy nhiên, nhờ tăng cường tuyên truyền, vận động và đối thoại trực tiếp, đến ngày 29/4 đã có 32/55 trường hợp bàn giao mặt bằng. Cùng ngày, UBND phường thành lập ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 23 trường hợp còn lại.

Tiếp tục vận động theo đúng quy trình, đến ngày 5/5, cả 23 trường hợp đã đồng ý bàn giao đất để thực hiện dự án.

Ngày 7/5, UBND phường Thanh Liệt đã lập biên bản bàn giao toàn bộ mặt bằng và hồ sơ liên quan cho chủ đầu tư để triển khai thi công.

Được biết, Dự án đầu tư đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An kết nối với tuyến đường 70 có tổng mức đầu tư hơn 1.921 tỷ đồng. Trong đó, hạng mục nút giao Xa La - Phạm Tu có giá trị gần 786 tỷ đồng.

Dự án khởi công năm 2014 và được đưa vào khai thác từ năm 2019. Tuy nhiên, riêng nút giao Xa La - Phạm Tu được phê duyệt từ tháng 6/2017 nhưng phải tạm dừng thi công hạng mục nút giao từ năm 2018 do vướng mắc GPMB.

Ngày 27/4, khi đi thực địa dự án trên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu phường Kiến Hưng phải bàn giao phần mặt bằng còn lại trước ngày 1/5; phường Thanh Liệt hoàn thành, bàn giao mặt bằng trước ngày 15/5 và phường Hà Đông phải bàn giao mặt bằng chậm nhất ngày 30/5.

Sau khi có mặt bằng, chủ đầu tư phải khẩn trương tổ chức thi công, đồng thời phối hợp ngay với các đơn vị liên quan để xử lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó có các tuyến điện cao thế 110 kV, 220 kV.