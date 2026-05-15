Tổng thống Mỹ Trump rời Trung Quốc

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Bắc Kinh trở về Washington sau hai ngày hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Trump vẫy tay chào khi bước lên chuyên cơ Không lực Một, trong lúc nhiều người mặc trang phục màu xanh vẫy cờ Mỹ và Trung Quốc thay cho lời chào tạm biệt.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump đã có mặt tại Trung Nam Hải, nơi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức buổi tiệc trà và bữa trưa làm việc song phương.

Theo CNN, sau hai ngày hội đàm, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho đến nay mới chỉ đạt được một số thỏa thuận cụ thể hạn chế, mặc dù các quan chức đã ám chỉ rằng có thể sẽ có thêm nhiều thỏa thuận nữa.

Tuy nhiên, lịch sử quan hệ nhiều biến động giữa Mỹ và Trung Quốc cho thấy các thỏa thuận hiện nay vẫn có nguy cơ đổ vỡ nếu căng thẳng tiếp tục leo thang trong các lĩnh vực nhạy cảm như công nghệ, thương mại hay vấn đề Đài Loan.

Hôm thứ Năm, ông Trump cho biết Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay Boeing, trong khi Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nói Bắc Kinh cũng được kỳ vọng sẽ tăng nhập khẩu nông sản Mỹ với giá trị lên tới "hàng chục tỷ USD". Các chuyên gia nhận định đây là những mục tiêu tương đối dễ đạt được nhằm tạo động lực cải thiện quan hệ song phương.

Kinh nghiệm từ cuộc chiến thương mại trước đây cho thấy những thỏa thuận kinh tế như vậy vẫn có thể bị thử thách bởi những đợt căng thẳng leo thang bất thường.

Trong giai đoạn căng thẳng thương mại năm ngoái, Washington và Bắc Kinh từng nhiều lần đàm phán để giảm leo thang. Tuy nhiên, bất đồng nhanh chóng tái diễn sau khi Mỹ mở rộng danh sách các công ty Trung Quốc bị hạn chế tiếp cận công nghệ Mỹ.

Chỉ sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Tập tại Hàn Quốc, hai bên mới đạt được một thỏa thuận "đình chiến" thương mại tạm thời, dự kiến sẽ hết hạn vào cuối năm nay.

Chuyên gia: Chuyến thăm của ông Trump giúp Mỹ - Trung Quốc nối lại quan hệ

Trả lời phỏng vấn CNN, Victor Gao - cựu phiên dịch tiếng Anh cho cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình và hiện là giáo sư chủ nhiệm tại Đại học Tô Châu đánh giá hội nghị Mỹ - Trung đạt "9,99/10 điểm".

Theo ông Gao, cuộc gặp được chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng vẫn giữ được sự tự nhiên và không khí hào hứng giữa hai bên.

"Trung Quốc đã thể hiện những điều tốt đẹp nhất của mình. Phía Mỹ, từ các quan chức chính phủ đến giới doanh nhân, cũng đã hành xử đúng mực. Đây thực sự là một khoảnh khắc mang tính lịch sử" ông nói. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói lý do chọn Trung Nam Hải tiếp đón Tổng thống Mỹ Trump

Ông Gao cũng nhận xét rằng Tổng thống Donald Trump đã có một bước đi quan trọng khi nối lại các chuyến thăm tới Trung Quốc, đánh dấu một "bước tiến quan trọng đúng hướng" cho mối quan hệ giữa hai nước. Các tổng thống Mỹ kể từ thời Tổng thống Ronald Reagan đều đã đến thăm Trung Quốc ít nhất một lần trong nhiệm kỳ của mình, nhưng cựu Tổng thống Joe Biden đã không thực hiện chuyến thăm nào như vậy trong nhiệm kỳ của ông từ 2021- 2025.

Ông Gao cho biết, việc chọn Thiên Đàn ở Bắc Kinh làm địa điểm cho chuyến thăm của ông Tập Cận Bình và ông Trump cũng mang ý nghĩa rất lớn, vì đây là nơi các hoàng đế thời xưa cầu nguyện cho mùa màng bội thu, hòa bình và ổn định.

Ông Gao bày tỏ hy vọng chuyến thăm lần này sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình và ổn định trên thế giới.

​

​

​