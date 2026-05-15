Bắt đối tượng đột nhập biệt thự ở Cần Thơ trộm vàng, kim cương

TPO - Sau khi đột nhập biệt thự tại Cần Thơ trộm vàng, kim cương... trị giá hơn 1,5 tỷ đồng, Trần Văn Sơn đi qua nhiều tỉnh thành và bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hải Phòng.

Ngày 15/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa phối hợp với Công an TP. Hải Phòng bắt giữ Trần Văn Sơn (SN 1994, ngụ phường Hòa Bình, TP. Hải Phòng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trần Văn Sơn thực nghiệm lại hành vi đột nhập biệt thự, trộm số tài sản trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, tối 30/4, chủ căn biệt thự tại khu dân cư Minh Châu, phường Sóc Trăng (TP. Cần Thơ) về nhà sau chuyến du lịch phát hiện nhà bị cạy phá. Kiểm tra tài sản, chủ nhà trình báo bị mất nhiều vàng, trang sức kim cương, 20 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng gây án. Qua trích xuất camera an ninh, cơ quan công an nhận định nghi phạm đã chuẩn bị kỹ, che đặc điểm nhận dạng và hành động chuyên nghiệp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Trần Văn Sơn là nghi phạm chính. Sau khi truy vết được đối tượng, Công an TP. Cần Thơ đã cử lực lượng phối hợp với Công an TP. Hải Phòng bắt giữ Sơn khi đối tượng lẩn trốn ở Hải Phòng.

Tại cơ quan công an, Sơn đã khai nhận, ngày 28/4, đi máy bay từ Hải Phòng vào TPHCM và mua công cụ phục vụ gây án. Tiếp đó, Sơn đón xe khách đi Cà Mau, nhưng sau đó xuống xe khi tới Cần Thơ. Từ đây, Sơn thuê xe ôm chở đi nhiều khu dân cư để tìm “mục tiêu”.

Sau khi xác định căn biệt thự ở khu dân cư Minh Châu mở cửa, chỉ một người lớn tuổi ở nhà, Sơn đã lựa chọn để đột nhập. Sơn trèo rào và leo lên mái nhà ẩn nấp chờ thời cơ. Khi người trông coi rời đi, Sơn đột nhập vào bên trong lục tìm tài sản, lấy đi nhiều vàng nữ trang, trang sức kim cương và tiền mặt rồi tẩu thoát.

Trên đường lẩn trốn, để tránh bị truy vết, Sơn liên tục thay đổi phương tiện, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành. Từ Cần Thơ, Sơn bắt xe khách lên TPHCM, tìm nhà nghỉ thay trang phục để thay đổi nhận dạng. Sau đó, Sơn tiếp tục đi xe khách lên Đà Lạt, xuống Nha Trang rồi đi máy bay ra Hà Nội tiêu thụ tài sản trộm cắp, và về Hải Phòng lẩn trốn.

