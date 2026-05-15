Cao tốc nối Huế - Đà Nẵng tăng vốn

Ngọc Văn

TPO - Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên, nâng tổng mức đầu tư lên hơn 3.270 tỷ đồng để bổ sung nhiều hạng mục phục vụ khai thác và tăng cường an toàn giao thông trên tuyến nối TP. Huế với TP. Đà Nẵng.

Ngày 15/5, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên, với tổng mức đầu tư mới hơn 3.270 tỷ đồng, tăng khoảng 260 tỷ đồng so với ban đầu.

Dự án được điều chỉnh nhằm bổ sung các hạng mục phục vụ khai thác như hệ thống giao thông thông minh (ITS), trạm thu phí, trạm kiểm soát tải trọng xe, giải phóng mặt bằng trạm dừng nghỉ và lớp tạo nhám mặt đường để tăng độ an toàn khi vận hành.

cao-toc-la-son-hoa-lien.jpg
Tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên được điều chỉnh tăng vốn lên hơn 3.270 tỷ đồng.

Theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên dài khoảng 65 km, đi qua khu vực đồi núi phức tạp, thường xuyên có mưa lớn và sương mù, đặc biệt đoạn qua khu vực rừng quốc gia Bạch Mã. Nhiều đoạn tuyến có độ dốc lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là với xe tải nặng.

Vì vậy, chủ đầu tư đề xuất bổ sung lớp tạo nhám mặt đường nhằm tăng độ bám, hạn chế trơn trượt và chống hằn lún vệt bánh xe.

Ngoài ra, hệ thống ITS sẽ được lắp đặt dọc tuyến với camera giám sát, bảng điện tử VMS (biển báo thông minh) và các thiết bị điều hành giao thông nhằm hỗ trợ theo dõi tình trạng lưu thông, xử lý sự cố và nâng cao an toàn khai thác. Trung tâm điều hành tuyến đặt tại dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, đoạn qua TP. Đà Nẵng.

Dự án cũng bổ sung hai trạm thu phí tại nút giao Khe Tre và nút giao Hòa Liên, hai điểm kiểm soát tải trọng xe tại khu vực đầu và cuối tuyến. Trạm dừng nghỉ sẽ được xây dựng với các hạng mục dịch vụ, cấp nhiên liệu, bãi đỗ xe và công trình phụ trợ.

Theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, việc tăng vốn đầu tư xuất phát từ nhu cầu bổ sung các hạng mục phục vụ vận hành đồng bộ, bảo đảm an toàn giao thông và phù hợp điều kiện khai thác thực tế trên tuyến.

Cùng với điều chỉnh vốn, dự án cũng được chuyển từ nhóm A sang nhóm B do thay đổi quy định của Luật Đầu tư công.

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên có điểm đầu kết nối với tuyến Cam Lộ - La Sơn tại xã Hưng Lộc, TP. Huế, điểm cuối tại nút giao Hòa Liên, TP. Đà Nẵng. Tuyến được đầu tư theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22 m, tốc độ thiết kế từ 60-80 km/h. Dự án khởi công từ cuối tháng 5/2025 và hiện được gia hạn thời gian thực hiện đến ngày 30/6.

