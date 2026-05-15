Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ủy ban Văn hóa và Xã hội tuyển dụng công chức năm 2026

Châu Anh

TPO - Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội vừa ban hành thông báo tuyển dụng công chức cho Vụ Văn hóa và Xã hội năm 2026 theo Kế hoạch số 133/KH-UBVHXH16 ngày 14/5/2026.

Theo thông báo, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 5, gồm 3 chỉ tiêu tiếp nhận công chức vào vị trí chuyên viên, chuyên viên chính và 2 chỉ tiêu thi tuyển vào vị trí chuyên viên.

Đối với hình thức tiếp nhận công chức từ cơ quan khác chuyển đến, đối tượng đăng ký gồm người đang là công chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị; người từng là công chức, sau đó được điều động, luân chuyển giữ vị trí công tác không phải cán bộ, công chức tại cơ quan, tổ chức khác; viên chức đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập có từ 5 năm công tác trở lên theo quy định.

Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo Điều 19 Luật Cán bộ, công chức; bảo đảm tiêu chuẩn chính trị nội bộ; đồng thời đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng.

Ngoài ra, ứng viên phải có ít nhất 5 năm công tác theo đúng quy định pháp luật, có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và làm công việc có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến các lĩnh vực do Ủy ban Văn hóa và Xã hội phụ trách.

Theo thông báo, sau khi có kết quả tuyển dụng, Ủy ban Văn hóa và Xã hội sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm tra tiêu chuẩn chính trị nội bộ đối với các trường hợp trúng tuyển.

>>> TOÀN VĂN THÔNG BÁO

>>>MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

Châu Anh
#Tuyển dụng công chức năm 2026 #Chỉ tiêu tuyển dụng Ủy ban Văn hóa và Xã hội #Điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng #Hình thức tiếp nhận công chức #Quy trình tuyển dụng và thẩm tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe