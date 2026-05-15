Ủy ban Văn hóa và Xã hội tuyển dụng công chức năm 2026

TPO - Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội vừa ban hành thông báo tuyển dụng công chức cho Vụ Văn hóa và Xã hội năm 2026 theo Kế hoạch số 133/KH-UBVHXH16 ngày 14/5/2026.

Theo thông báo, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 5, gồm 3 chỉ tiêu tiếp nhận công chức vào vị trí chuyên viên, chuyên viên chính và 2 chỉ tiêu thi tuyển vào vị trí chuyên viên.

Đối với hình thức tiếp nhận công chức từ cơ quan khác chuyển đến, đối tượng đăng ký gồm người đang là công chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị; người từng là công chức, sau đó được điều động, luân chuyển giữ vị trí công tác không phải cán bộ, công chức tại cơ quan, tổ chức khác; viên chức đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập có từ 5 năm công tác trở lên theo quy định.

Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo Điều 19 Luật Cán bộ, công chức; bảo đảm tiêu chuẩn chính trị nội bộ; đồng thời đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng.

Ngoài ra, ứng viên phải có ít nhất 5 năm công tác theo đúng quy định pháp luật, có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và làm công việc có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến các lĩnh vực do Ủy ban Văn hóa và Xã hội phụ trách.

Theo thông báo, sau khi có kết quả tuyển dụng, Ủy ban Văn hóa và Xã hội sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm tra tiêu chuẩn chính trị nội bộ đối với các trường hợp trúng tuyển.

