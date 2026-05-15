Tổng thống Nga Putin sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới?

TPO - Theo một bài báo độc quyền của tờ SCMP, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ đến thăm Trung Quốc vào tuần tới, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Tass)

Tờ SCMP cho biết, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Putin sẽ diễn ra vào ngày 20/5, là một phần trong hoạt động giao lưu thường lệ giữa Mátxcơva và Bắc Kinh.

Đến thời điểm hiện tại, cả Nga và Trung Quốc đều chưa xác nhận thông tin này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 14/5 cho biết, Tổng thống Putin sẽ sớm thăm Trung Quốc, nhưng không tiết lộ thời gian cụ thể.

Cuộc trao đổi trực tiếp gần nhất giữa Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc là vào ngày 4/2, qua video.

“Chúng tôi sẽ sớm công bố thông tin. Chuyến thăm này đang được chuẩn bị. Có thể nói rằng công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ còn những khâu cuối cùng. Chuyến thăm sẽ diễn ra trong thời gian rất gần”, ông nói.

Ngày 15/5, ông Peskov cho biết, Tổng thống Putin sẽ thảo luận toàn diện về quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế trong chuyến thăm Trung Quốc.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun nói với các phóng viên, rằng Bắc Kinh và Mátxcơva đang duy trì liên lạc chặt chẽ về việc chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai tổng thống. Ông cho biết, chi tiết sẽ được công bố "trong thời gian thích hợp".

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 13 đến ngày 15/5.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thăm Trung Quốc vào tháng 12, trong khi Thủ tướng Anh Keir Starmer đã thăm Trung Quốc vào tháng 1.

Chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Nga Putin - nếu được xác nhận - sẽ đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc đón tiếp lãnh đạo của hai cường quốc trong cùng một tháng ngoài khuôn khổ đa phương.

Và Trung Quốc cũng sẽ là quốc gia đầu tiên đón tiếp lãnh đạo các quốc gia thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong vòng vài tháng.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có năm thành viên thường trực: Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc.