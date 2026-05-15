Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển thông điệp tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un

Thu Loan

TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chuyển thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, khẳng định mong muốn không ngừng vun đắp và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả...

Ngày 15/5, trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên thông báo kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung - Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, có cuộc hội kiến ông Cho Yong Won - Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên.

Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao Cho Yong Won nhấn mạnh chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung diễn ra vào thời điểm đặc biệt, khi quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước đã bước vào giai đoạn phát triển mới, thể hiện quyết tâm của Ban lãnh đạo Đảng, Nhà nước Triều Tiên và Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ song phương theo tinh thần thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước tại Bình Nhưỡng tháng 10/2025.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung hội kiến Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên. Ảnh: Mofa

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã chuyển thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, nhấn mạnh Đại hội lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn thành trách nhiệm lịch sử to lớn, tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam sau 40 năm Đổi mới, đề ra những mục tiêu, phương hướng lớn và các định hướng chiến lược đối với tương lai và vận mệnh dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới; quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; kiên định thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

Trên cơ sở các định hướng lớn trong Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn không ngừng vun đắp và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, phù hợp với nguyện vọng chung của nhân dân hai nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Ông Cho Yong Won nhấn mạnh lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước Triều Tiên là mở rộng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp có lịch sử lâu đời giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa…theo tinh thần thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được tại Bình Nhưỡng tháng 10/2025; mong muốn hai bên nỗ lực củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, đưa quan hệ song phương phát triển bền vững.

#Việt Nam #Triều Tiên #Bộ trưởng Lê Hoài Trung #Chủ tịch Kim Jong Un #hợp tác #quan hệ ngoại giao

