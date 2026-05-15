Hà Nội cưỡng chế hộ dân cuối cùng để xây hồ điều hòa Phú Đô

Trần Hoàng

TPO - Trong sáng 15/5, UBND phường Từ Liêm (Hà Nội) đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ dân cuối cùng chưa chấp hành bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp hồ điều hòa Phú Đô.

Sáng 15/5, UBND phường Từ Liêm (Hà Nội) đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với một hộ dân chưa chấp hành bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp hồ điều hòa Phú Đô.

Trước đó, UBND phường đã thống nhất về chủ trương việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 64 hộ gia đình, cá nhân do chưa phối hợp bàn giao mặt bằng hoặc hoàn thiện thủ tục bàn giao mặt bằng chính thức theo quy định, để thực hiện Dự án trong ngày 15/5.

Dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp hồ điều hòa Phú Đô đang tăng tốc triển khai trước mùa mưa bão 2026.

Đáng chú ý, trước thời điểm tổ chức cưỡng chế, 63/64 hộ dân thuộc diện thu hồi đất đã tự nguyện tháo dỡ công trình, di dời tài sản và bàn giao mặt bằng sau quá trình kiên trì vận động, tuyên truyền của chính quyền địa phương.

Đại diện UBND phường Từ Liêm cho biết UBND thành phố đã bố trí quỹ nhà tại Khu vực Pháp Vân - Tứ Hiệp để phục vụ công tác cưỡng chế thu hồi đất dự án Hồ điều hòa Phú Đô. Như vậy phường đã bố trí đầy đủ các điều kiện để đảm bảo cho công tác cưỡng chế thu hồi đất.

Dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp hồ điều hòa Phú có tổng diện tích 367.552,8 m2 gồm 6 tổ chức và 498 hộ gia đình, cá nhân (gồm 268 hộ sử dụng đất nông nghiệp và 230 hộ sử dụng đất có công trình xây dựng).

Kết quả đến nay các tổ chức, hộ gia đình đã phối hợp bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công với diện tích khoảng 35,28/36,76 ha (tương đương 96%) dù chưa có phương án BTHT&TĐC. Phần diện tích còn lại chưa được bàn giao, chưa đủ điều kiện triển khai thi công khoảng 1,48/36,76 ha, trong đó người dân đã bàn giao 0,78 ha, chỉ còn lại 0,7 ha chưa bàn giao mặt bằng.

Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội. Mục tiêu dự án nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống các công trình hồ theo quy hoạch thoát nước, hỗ trợ điều tiết nước, tăng cường khả năng trữ nước, cải thiện môi trường cảnh quan và hạn chế úng ngập khu vực.

