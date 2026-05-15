Con trai tỷ phú Elon Musk gây chú ý ở Bắc Kinh

TPO - Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đã tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Trung Quốc, đưa theo cậu con trai 6 tuổi X Æ A-12, biệt danh “Lil X”.

Tỷ phú Elon Musk dắt con trai trong Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. (Ảnh: AP)

“Lil X” thu hút sự chú ý khi đi cùng cha trong Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Cậu bé mặc áo gile kiểu Trung Quốc và cầm chiếc túi hình hổ, tạo nên hình ảnh khác lạ giữa không gian chính trị trang trọng.

Những hình ảnh của hai cha con được ghi lại trong lúc Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ. Trong khi tỷ phú Musk mặc vest tối màu, trang phục của “Lil X” gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc, với nhiều người khen ngợi phong cách Trung Hoa của cậu bé.

Một người đã bình luận về diện mạo của cậu bé trên mạng xã hội X, và ông Musk trả lời bằng tiếng Trung: “Con trai tôi đang học tiếng Quan thoại”.

Theo truyền thông Trung Quốc, chiếc túi hình hổ mà “Lil X” mang theo được thiết kế bởi một thương hiệu thời trang thủ công ở Quảng Tây và có giá bán hơn 300 nhân dân tệ trên mạng. Theo truyền thông trong nước, doanh số bán sản phẩm này đã tăng mạnh sau khi cậu bé xuất hiện cùng chiếc túi.

Ông Musk lâu nay vẫn hay đưa “Lil X” tới các sự kiện công khai. Trước đó, tỷ phú công nghệ từng xuất hiện cùng con trai tại Nhà Trắng và cũng giới thiệu một số người con của mình với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp năm ngoái.

“Lil X” là một trong 14 người con của ông Musk. Ông có con gái Exa Dark Sideræl, 4 tuổi, và con trai Techno Mechanicus, 3 tuổi, với ca sĩ Grimes.

Nữ ca sĩ 38 tuổi - nổi tiếng với ca khúc “Genesis”, từng lên tiếng mong muốn đời sống của con trai được giữ kín trong giai đoạn ông Musk tham gia Bộ Hiệu quả Chính phủ, sau khi ông chủ hãng SpaceX đưa cậu bé tới Phòng Bầu dục ngày 11/2/2025, để chứng kiến Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp.

Sau đó, Grimes cho biết cô hoàn toàn không biết con trai mình sẽ xuất hiện công khai như vậy và chỉ biết về chuyến thăm qua bài đăng trên nền tảng X.

Tổng thống Trump đã mời tỷ phú Musk cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ tham gia chuyến công du Trung Quốc, với nội dung chuyến thăm tập trung vào thương mại, trí tuệ nhân tạo, kiểm soát xuất khẩu và các vấn đề khác.

Nhà Trắng đã đăng ảnh cuộc gặp trên nền tảng X và cho biết: “Hai bên đã thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước, bao gồm mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường Trung Quốc cho doanh nghiệp Mỹ và gia tăng đầu tư của Trung Quốc”.

Phía Trung Quốc cũng phát đi tín hiệu tương tự, khi Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh trong cuộc gặp rằng cánh cửa kinh doanh tại Trung Quốc sẽ “mở rộng hơn nữa”.

Tỷ phú Jensen Huang - CEO của Nvidia, gọi đây là “một trong những hội nghị thượng đỉnh quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại”.